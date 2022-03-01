Пьяный водитель на «четырнадцатой» наехал на пешехода

Авария произошла в минувший четверг в Моргаушском районе в деревне Вурманкасы.

Одним из очевидцев происшествия стал бывший инспектор ДПС Юрий Алексеев. Услышав за окном резкий звук буксующей машины, он выбежал на улицу, вместе с подоспевшими односельчанами отобрал ключи у водителя, и вытащил из-под колес 39-летнего местного жителя. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. По словам 37-летнего автомобилиста, он не заметил, что перед машиной находился человек. На место прибыли сотрудники полиции, задержали и оформили водителя за нетрезвую езду.

На следующий день в Чебоксарах на Алатырском шоссе произошла другая авария с участием нетрезвого автолюбителя. Вечером 73-летний водитель «Форда», двигаясь в сторону города, выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой». Медицинская помощь потребовалась 39-летнему водителю отечественной легковушки, получившему травмы ног, и двухлетней девочке — их госпитализировали в больницу. У виновника ДТП были явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Кстати, пьяного пожилого лихача на «Форде» еще до столкновения заметили неравнодушные граждане. Они прислали сообщение в телеграм-канал antidiler21bot. После чего необходимые сведения стали пересылать экипажам ДПС, но столкновение произошло раньше…

«Мы сожалеем, что не удалось предотвратить аварию на Алатырском шоссе, где из-за нетрезвого пожилого водителя пострадал другой водитель и его ребенок, — рассказал руководитель проекта «АнтиДилер» в Чувашии Альберт Ильин. — Судя по полученным от очевидца видеозаписям, авария была неизбежна. Пьяный мужчина практически не контролировал движение своего автомобиля.

И здесь не устанем повторять: важна всеобщая нулевая терпимость к пьянству за рулем, — добавил Ильин. — Увидев опасность, надо сразу сообщать в «АнтиДилер» или в полицию. А главное — не надо позволять близким людям садиться за руль в нетрезвом состоянии».