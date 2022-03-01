20 марта. Республика в событиях и лицах

1902 – в г. Мариинский Посад родился Леонид Васильевич Серебренников, контр-адмирал, военком Дунайской флотилии, военком штаба Балтийского флота, замначальника политического управления Тихоокеанского флота.

1923 – уроженец г. Чебоксары, начальник штаба Рабочего-Крестьянской Красной Армии генерал-майор Павел Павлович Лебедев утвержден членом Реввоенсовета СССР. Выпускник Академию Генерального штаба полковник П. Лебедев в 1918 году начал служить в Красной Армии: начальник штаба Восточного фронта, начальник Полевого штаба Революционного военного совета РСФСР, начальник штаба РККА. С 1925 года — начальник штаба и заместитель командующего войсками Украины и Крыма. Его брат генерал-майор С.П. Лебедев был участник белого движения, погиб на фронтах Гражданской войны. Имя прославленного военачальника носила Киевская артиллерийская школа. В Чебоксарах его именем названа улица.

1933 — в д. Большая Выла Аликовского района родился Василий Семенович Семенов, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, отличник физической культуры СССР, судья Всесоюзной категории по легкой атлетике. Работал тренером Чебоксарской школы высшего спортивного мастерства. Воспитал более 70 мастеров спорта СССР и России по легкой атлетике, в числе которых чемпионка Европы бегунья Гиана Романова, участник XXI летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе Виктор Семенов, 8 чемпионов СССР.

1937 — в г. Заволжск Ивановской области родился Александр Александрович Колыванов, Герой Социалистического Труда.

В 1966-1995 годах работал в объединении «Химпром» в г. Новочебоксарск. Внедрил целый ряд предложений, направленных на совершенствование технологии производства. За выдающиеся успехи в выполнении специального задания Правительства СССР в 1974 году присвоено звание Героя Социалистического Труда (с грифом «не подлежит опубликованию»). Почетный гражданин города Новочебоксарск.

1944 – в с. Тугаево Комсомольского района родился Владимир Петрович Воронков, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион XI зимних Олимпийских игр в лыжной эстафете 4х10 км в составе мужской команды СССР. Воспитанник ДЮСШ Канашского гороно. Окончил Ленинградский центральный институт физкультуры, работал тренером по лыжному спорту в спортивном клубе Советской Армии. Заслуженный ра­ботник физической культуры и спорта России, почетный житель города Канаш.

2008 – на сцене Чувашской государственной филармонии показан первый национальный чувашский мюзикл по мотивам поэмы Константина Иванова «Нарспи».