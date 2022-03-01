Чебоксарскую ТЭЦ-2 возглавил новый руководитель

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Техническим директором – главным инженером Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» назначен Николай Анатольевич Кузьмин. Ранее он трудился заместителем главного инженера по эксплуатации Чебоксарской ТЭЦ-2.

Николай Анатольевич с отличием окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Основной карьерный и профессиональный рост состоялся внутри структуры филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс», где он прошел путь от слесаря по обслуживанию оборудования электрических станций 5 разряда котлотурбинного цеха Чебоксарской ТЭЦ-2 до заместителя главного инженера по эксплуатации Чебоксарской ТЭЦ-2.

Среди основных задач, стоящих перед Николаем Анатольевичем Кузьминым на новом посту, – своевременное производство и отпуск Чебоксарской ТЭЦ-2 тепловой энергии (в виде пара и горячей воды) в соответствии с заданным диспетчерским графиком электрической нагрузки и заданной температурой прямой сетевой воды.

Опубликовано: 17 марта 2022 г.


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