В школах Чувашии снова сорваны уроки

Сегодня более чем в 60 образовательных учреждениях республики прошли эвакуационные мероприятия. Занятия пришлось прервать в 29 школах и 18 детских садах Канаша, а также в 3 школах, 9 детсадах, 2 колледжах и одном вузе столицы республики. Как сообщают в Минобразования Чувашии, решение об эвакуации было принято на основании спам-сообщений о минировании, поступивших на почту учреждений, и звонков в ЕДДС. На место были вызваны службы быстрого реагирования, детей и сотрудников эвакуировали в ближайшие учреждения. Подобные сообщения, к сожалению, в школы и детсады в последнее время приходят нередко. Как уже сообщала «СЧ», в ходе проверок выяснилось, что часть анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах поступала с заграничных ip-адресов.