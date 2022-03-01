В Кабардино-Балкарии начал действовать Чувашский национально-культурный центр

«Нарспи» теперь и в Кабардино-Балкарии

Соплеменники, проживающие в этой республике, расположенной в горах Северного Кавказа, назвали свое некоммерческое объединение знаковым для нас именем — «Нарспи».

Импульс дала перепись

Как пишут кабардино-балкарские средства массовой информации, общественная организация чувашей была создана в декабре 2021 года. Подстегнула соотечественников к этому проходившая в прошлом году Всероссийская перепись населения. Инициатором стала подполковник в отставке, общественный деятель с чувашскими корнями Алена Чернова.

«Моя мама около сорока лет живет в Кабардино-Балкарии, по национальности она чувашка, — рассказала она журналистам. — Во время последней переписи населения я тоже записалась как чувашка. Тогда у меня и возникла мысль о создании в республике национально-культурного центра нашего народа. Благо опыт действия национально-культурных объединений в регионе имеется. При Фонде культуры республики имени Владимира Ворокова (известный режиссер документального и игрового кино, писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. — Авт.) много лет активно работают 12 национально-культурных центров разных народов: украинцев, белорусов, армян, грузин, турок-месхетинцев и других. Моя идея была поддержана руководителем Фонда культуры Люазой Макоевой. Начала искать среди жителей республики соотечественников, и сразу нашлось несколько человек, которые одобрили идею создания центра».

КСТАТИ Согласно последней переписи населения в Кабардино-Балкарии проживают 63 чуваша.

По словам активистов «Нарспи», соплеменников в организации пока еще не так много. Но со временем, надеются они, их ряды обязательно пополнятся. Ведь цель центра — не только объединение проживающих в республике соплеменников, но и знакомство народов Кабардино-Балкарии с самобытной культурой чувашей, сохранение лучших духовно-культурных традиций и истории, а также укрепление дружественных связей между народами, проживающими на территории республики.

Чувашские книги и домотканое полотно

Первым мероприятием нового общественного объединения стала литературно-этнографическая выставка «Мой край родной — Чувашия» в Государственной национальной библиотеке в Нальчике. В фондах библиотеки нашлось немало книг чувашских писателей и поэтов, научно-публицистической и информационной литературы, рассказывающей о культуре, праздниках, традициях, обрядах чувашского народа. Они и составили основной костяк экспозиции, которую дополнили предметами быта и ремесел, принесенными активистами центра. По рассказам, особый интерес у посетителей выставки вызывают чувашское домотканое полотно (из бабушкиного сундука), расшитые национальными узорами полотенца и мужская рубашка…

На торжественное открытие выставки соплеменники пригласили представителей общественных организаций и национально-культурных объединений Кабардино-Балкарии. Прослушав рассказы об истории чувашского народа, знакомясь с обычаями и традициями, собравшиеся были единодушны, что открытие выставки — важное событие Года культурного наследия народов России.

История семьи в истории Отчизны

Отдельного рассказа заслуживает инициатор создания чувашского национально-культурного центра «Нарспи» Алена Чернова. Подполковник внутренней службы в отставке — представительница династии сотрудников правоохранительных органов СССР и РФ Дьяченко, Черновых, Назаровых. Общий стаж трудовой деятельности этой династии около ста пятидесяти лет.

Алена Александровна — член президиума Совета ветеранов Кабардино-Балкарской Республики, она живет в Нальчике с 2011 года, активный общественный деятель. А еще член Союза журналистов России, пишет книги на основе исторических и биографических материалов. Так, в 2020 году, в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вышла ее книга «История семьи в истории Отчизны» (написана в соавторстве с дочерью Надеждой Назаровой, майором внутренней службы).

По словам самой Алены Александровны, подготовить эту книгу к изданию завещал ей отец, Александр Павлович Дьяченко, успевший записать воспоминания своего отца, участника Великой Отечественной войны Павла Степановича Дьяченко. Эти записи дочь дополнила рассказами о своем отце, 25 лет прослужившем в органах государственной безопасности, матери — майоре милиции в отставке, о своей служебной деятельности, а также о сыне и дочери, продолживших семейные традиции и служащих в системе МВД по Республике Татарстан.

Чувашкой подполковник-писательница является по линии матери. Ее мама — Маргарита Дьяченко (в девичестве Игнатьева) — родом из Цивильска (родилась в 1939 году). Отец Маргариты Поликарповны, занимавший ответственный пост в районном потребительском обществе, имел бронь от военкомата. Образованный хозяйственник, руководитель был оставлен в тылу «до особого распоряжения». Но своей бронью не воспользовался, в первые же дни войны написал заявление и был направлен в составе пехотных войск защищать Родину. Перед отправкой на фронт он долго держал двухлетнюю дочку на руках, как оказалось, прощаясь навсегда…

Сначала письма с фронта приходили часто, но в 1943 году связь с отцом оборвалась. А вскоре почтальон принес письмо с казенным листом-уведомлением о том, что Поликарп Игнатьев пропал без вести. На десятки запросов, разосланных позже дочерью Маргаритой Поликарповной, приходили отрицательные ответы: «В списках не значится…»

Как рассказывает Алена Александровна, мать часто вспоминает один эпизод из своего военного детства, который в какой-то степени можно считать судьбоносным. Тогда Рите было около пяти лет, она еще не могла уверенно ориентироваться в городе и однажды, заигравшись с детьми, оказалась на незнакомой улице. Так случилось, что ребятишки куда-то разбежались, и она осталась одна… Плачущего ребенка прохожие отвели в ближайший милицейский участок.

«И тут произошла, по словам матери, поистине судьбоносная встреча. В казенном кабинете девчушку встретила и обняла молодая женщина в милицейской форме. У сотрудницы детской комнаты милиции нашлись особые слова утешения, такие, что мама сразу перестала плакать. На все вопросы она ответить не могла, только называла номер дома и имя своей матери — все, что к тому времени успела выучить. Через некоторое время адрес установили и передали девочку матери. Но никто тогда и подумать не мог, что уже через двадцать лет моя мама поступит в органы внутренних дел и проработает там тридцать восемь лет…»

В 15 лет Маргарита Игнатьева стала работать на заводе, а в свободное время — участвовать в заводской художественной самодеятельности. Ей вскоре выдали паспорт, по которому она стала получать свою первую зарплату. Мать радовалась, что дочка стала самостоятельной; поддержала она дочку и тогда, когда та решила учиться дальше — в Елабужском культурно-просветительном училище.

«…В Елабуге и произошла встреча мамы с отцом — уроженцем города Нальчика, офицером Александром Дьяченко, направленным в Елабугу по распределению после окончания института. С того времени они прожили красивую и очень счастливую жизнь — более пятидесяти лет вместе. Их семейное счастье пришлось на интересные годы — Всесоюзная ударная стройка «КамАЗ», где мама, к тому времени уже работавшая в милиции, была начальником паспортной службы молодого автограда Набережные Челны».