Мужчина выжил, пролетев девять этажей

В столице Чувашии в спасательную службу поступил необычный вызов. По предварительной информации, спасать надо было человека, оказавшегося в шахте вентиляции.

Как позже пояснил сам спасенный молодой человек, он просто ходил по техническому этажу и провалился в проем вентиляции. Канал был узкий и затруднял свободное падение — это его и спасло.

С помощью перфоратора спасатели разломали стену в «районе приземления» и, сделав отверстие, вытащили покорителя крыш наружу. Его пришлось передать медикам скорой помощи — для осмотра и диагностики. Кто будет оплачивать ремонт стены — в сообщении поисково-спасательной службы не указывается.

Самое яркое приключение в жизни молодого чебоксарца завершилось благополучным спасением. Фото Чувашинформ.рф