Телеграм-канал «Релокейшн» расскажет о дискриминации россиян

Россияне смогут сообщать о притеснениях за рубежом. Для этого создан Telegram-канал «Релокейшн». Здесь можно рассказать о случаях ущемления прав за границей.

Виновен в том, что русский

Мощная антироссийская пропаганда спровоцировала всплеск русофобии. По данным «Релокейшн», наших соотечественников за границей отказываются лечить в больницах, не хотят учить в учебных заведениях. Нападкам подвергаются даже дети.

В польском городе Гданьск «источником всех бед» оказался Российский центр науки и культуры. Его решили закрыть, а здание — забрать. По мнению местных жителей, учреждение является «центром пропаганды и фашизма». Они также предложили закрыть российские посольства и консульства.

Проблему русофобии признали и иностранные политики. «Считаем неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада», — заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Уполномоченной правительства ФРГ по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован подчеркнула, что власти Германии также не потерпят нападок в отношении русских.

Русофобия — это неприемлемо

Попытки разыграть национальную карту еще никогда ни к чему хорошему не приводили, и история давно это доказала. Русофобия, как и, к примеру, расизм — это неприемлемо, считает председатель Госсовета Чувашии, председатель Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики Леонид Черкесов.

— Этого не должно быть в просвещенном обществе. В России такое сложно представить.

К примеру, у нас, в Чувашии, в мире и согласии, в уважении друг к другу проживают представители 128 национальностей. Нет межнациональных конфликтов. Представители разных народов спокойно соседствуют, свободно живут, дружат, создают семьи. Более того, мы стремимся укреплять наше содружество.

В республике создан Дом дружбы народов, проводятся межнациональные праздники и фестивали.

Уже совсем скоро, 21 марта, в Чебоксарах состоится межнациональный праздник Навруз. В нем примут участие представители разных диаспор.

Всем, у кого складывается плохое мнение о россиянах, было бы полезно посетить наш праздник и лично убедиться, что представителям разных национальностей можно и нужно дружить, а не враждовать.