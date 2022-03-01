Проезд в Новочебоксарске тоже подорожал

С понедельника в Новочебоксарске подорожал проезд в троллейбусе. Как сообщает городская газета «Грани», стоимость проезда в электрическом транспорте выросла на 3 рубля: с 18 до 21 рубля при оплате картой и с 20 до 23 рублей наличными. Соответствующее постановление вчера подписал глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов. В городе ввели проездной, рассчитанный на 45 дней и 60 поездок. Стоимость одной поездки по такому проездному — 19 рублей. А сам абонемент будет стоить 1140 рублей. Обычные проездные на месяц теперь стоят в Новочебоксарске 1260 рублей вместо 850. В маршрутках перевозчикам рекомендовано повысить стоимость проезда до 28 рублей.