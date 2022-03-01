14 марта. Республика в событиях и лицах

1876 – в Мариинском Посаде на средства меценатов и частные пожертвования жителей города открыта общественная библиотека.

1907 – в с. Малые Яльчики Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне с. Яльчики Яльчикского района) родилась Евдокия Сергеевна Сергеева, заслуженный врач Чувашской АССР, заслуженный врач РСФСР.

В годы Великой Отечественной войны работала заведующей донорским отделением Республиканской станции переливания крови. Сопровождала первую партию донорской крови из Чувашии на фронт. Внесла большой вклад в организацию офтальмологической помощи и ликвидации трахомы.

1933 – образовано специализированное хозяйство по выращиванию высококачественного посадочного материала плодовых и ягодных культур – плодопитомник «Батыревский».

1942 – в Чебоксарах заработала чулочная фабрика, эвакуированная из г. Полтавы. Уже первый год работы отсюда отгрузили фронту миллион пар чулков и носочных пар. В 1962 году был построен новый комплекс Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики. С выходом на полную мощность наступили для предприятия золотые времена: объемы продукции ежегодно увеличивались, расширялся ассортимент изделий – выпускались чулочно-носочные изделия, трикотаж для всех возрастных групп населения. Возник небывалый спрос на вещи, производимые в городе на берегу Волги, продукция стала узнаваемой по всей стране.

1971 – за спектакль «Хумсем çырана çапаççĕ» (Волны бьют о берег) по пьесе Николая Терентьева творческая группа Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова в составе режиссера Леонида Родионова, художника Владимира Мазанова, актеров Николая Григорьева, Виктора Родионова, Геннадия Терентьева удостоилась Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского.

1984 – чебоксарцам вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за победу во Всероссийском социалистическом соревновании.