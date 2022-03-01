13 марта. Республика в событиях и лицах

1880 – в с. Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Батыревский район Чувашии) родился Алексей Афанасьевич Кокель, живописец, график, основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства. Первый чувашский художник с академическим образованием, — в 1912 году окончил Высшее художественное училище при Петербургской Академии художеств по мастерской И.Е. Репина и Д.Н. Кардовского. Как о талантливом художнике заговорили о нём после конкурсной картины «В чайной», которая пользовалась большим успехом на всемирных выставках в Мюнхене и Венеции. Являлся организатором и первым ректором Харьковского художественного института, в котором до конца своей жизни проработал профессором и заведующим кафедрой рисунка. Произведения А. Кокеля находятся в постоянной экспозиции Чувашского государственного художественного музея. Именем художника названа улица в Чебоксарах. В Тарханах в начале 1980-х был открыт музей художника, после реставрации в 2020 году – музей-усадьба, где хранятся его архив и подлинные вещи. Ежегодно здесь проводится международный Кокелевский пленэр. Картины итоговых выставок явились основой для открытия Художественного музея имени Кокеля в Чувашском государственном университете.

1922 – в д. Старые Чукалы Шемуршинского района родился Мефодий Иванович Денисов, народный артист Чувашской АССР, заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР им. К.В. Иванова. Яркое дарование, хорошие вокальные данные и высокое исполнительское мастерство принесли ведущему солисту Чувашского музыкально-драматического театра заслуженный успех и признание. Исполнение им партий Атнера в первой чувашской опере «Шывармань» Ф. Васильева, Тахтамана в опере «Нарспи» Г. Хирбю, Евгения Онегина в одноименной опере П. Чайковского, Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Д. Россини, Фурманова в опере «Чапай» В. Мокроусова явилось большим вкладом в развитие национального оперного искусства.

В его репертуаре насчитывалось более 500 классических произведений, народных песен. Фирма «Мелодия» выпустила в исполнении артиста более 10 пластинок. Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Его именем назван бульвар в г. Чебоксары.

1967 – в Чебоксарах открылся Дом радио с вещательными студиями. В 1988 году на ультракороткой частоте введено стереофоническое вещание.

1994 – состоялись выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики первого созыва. 1 июня состоялась первая сессия, на которой председателем высшего представительного и законодательного органа государственной власти республики был избран Валентин Сергеевич Шурчанов.