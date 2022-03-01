Замминистра природы Чувашии признан виновным в превышении должностных полномочий

Следствием и судом установлено, что с декабря 2016 по март 2017 года Александр Ефремов, занимая должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашии, достоверно знал, что на лесном участке, отнесенном к защитным, ценным, противоэрозионным лесам, закон запрещает проведение сплошной рубки деревьев. Несмотря на это он обеспечил предоставление коммерческой организации лесного участка, отнесенного к данной категории, для добычи строительного песка карьерным способом, а также для заготовки древесины путем сплошной рубки.

В результате, с марта 2017 по март 2018 года на этом участке была произведена рубка лесных насаждений площадью более 3,6 гектара. Государственному лесному фонду причинен особо крупный ущерб в размере более 15,5 млн рублей.

В июле-августе 2017 года первый заместитель министра, будучи председателем экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов, незаконно обеспечил выдачу другой коммерческой организации разрешительной документации на право добычи строительного песка с сентября 2017 по сентябрь 2018 года на лесном участке в водоохранной зоне реки Суры, расположенном в Шумерлинском районе. При этом срок действия лицензии указанной фирмы на право пользования недрами истекал 1 сентября 2017 года. Далее в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство, разведка и добыча полезных ископаемых в водоохранной зоне запрещены. Из-за незаконного предоставления в аренду земельного участка и неправомерной добычи полезных ископаемых был причинен существенный вред окружающей среде, а государству — крупный ущерб в размере более 5,4 млн рублей.

Факты противоправной деятельности Александра Ефремова выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры. Суд приговорил его к полутора годам условного лишения свободы и на два года лишил права занимать определенные должности, связанные с функциями представителя власти. Кроме того, решением суда с осужденного в счет возмещения причиненного материального ущерба взыскано более 21 млн рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.