На программу льготного лизинга сельхозтехники дополнительно выделено 12 млрд рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Лизинг сельскохозяйственной техники – один из самых востребованных инструментов технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг.

Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.

Опубликовано: 9 марта 2022 г.


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