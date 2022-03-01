На программу льготного лизинга сельхозтехники дополнительно выделено 12 млрд рублей

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Лизинг сельскохозяйственной техники – один из самых востребованных инструментов технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг.

Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.