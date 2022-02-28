Сбивший пытавшуюся остановить его знакомую нетрезвый водитель приговорен к 5,5 годам лишения свободы

Следствию удалось доказать его вину

Августовским утром во дворе дома по улице Кадыкова было обнаружено тело молодой женщины с разбитой головой. Она погибла на глазах своих друзей, надеясь, что сможет остановить пьяного знакомого.

Никто не думал, что их нелепая ссора в доме приятелей закончится так трагично. Компания засиделась за столом далеко за полночь, когда трехлетний сынишка 31-летней гостьи проснулся и закапризничал, требуя маминого внимания. Ее неженатый приятель вспылил и заявил, что не собирается больше здесь оставаться. Обеспокоенные друзья вышли следом за ним на улицу. Все видели, что молодой человек едва держится на ногах, но тот, несмотря на протесты окружения, сел за руль припаркованного во дворе автомобиля.

Пьяный лихач не остановился, даже когда один из компании, чтобы задержать его, оторвал дверную ручку «Хендая». Но молодая мама не отступала. Сначала она о чем-то переговаривалась с водителем через приспущенное стекло, потом в сердцах пнула по иномарке и все равно крепко держалась за машину, уже едва поспевая за ней. Тогда водитель резко дал по газам. Женщина упала на асфальт. Когда остальные подбежали к ней, услышали лишь предсмертные хрипы. В шоке были даже случайные свидетели происшествия, но не его виновник, который, не затормозив, выехал со двора.

Забиравшие тело врачи «скорой» сообщили следователям, что жертва могла попасть под колеса авто, но это еще неточно. Однако у руководителя отдела по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии подполковника юстиции Анастасии Игнатьевой не возникло никаких сомнений: это однозначно дорожно-транспортное происшествие.

Хотя случай был редчайший, а практики расследования таких дел в отделе раньше не было — действия 30-летнего мужчины квалифицировали по части 4 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и сопряженное с оставлением места ДТП.

В тот же день скрывшегося водителя задержали по ориентировке сотрудники ГИБДД. По ходатайству следствия ранее не судимый житель Цивильского района был арестован.

С первых допросов до направления дела в суд обвиняемый стоял на своем: человека рядом с автомобилем не видел, что знакомая погибла, не знал, выпил уже после всего. Эксперты пришли к выводу, что на жертву ДТП был совершен тангенциальный, то есть касательный, наезд, после чего ее отбросило на дорогу и женщина сильно ударилась головой. Следствие было убеждено, что это произошло потому, что водитель нарушил правила дорожного движения: он не удостоверился, что находящийся возле передней левой двери автомобиля пешеход отошел на безопасное расстояние и, не оценив дорожную ситуацию, развил скорость до 40 км/ч.

Калининский районный суд города Чебоксары признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении. Решение еще не вступило в законную силу.

Прокуратура республики посчитала приговор слишком мягким, а адвокаты надеются на переквалификацию действий своего подзащитного по другой статье УК.