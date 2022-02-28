Строители украли инструмент на 142 тысячи рублей

Прокуратура Козловского района направила в суд уголовное дело по факту кражи имущества на строящемся объекте.

Фигурантами стали двое жителей Оренбургской области, работавших на возведении монумента «Сурский рубеж». В конце декабря прошлого года они решились на кражу имущества организаций-подрядчиков, хранившегося в одной из «бытовок». Один из злоумышленников наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае чего предупредить напарника об опасности, а тот орудовал в «бытовке», отбирая нужные электроинструменты и другие ценности.

Всего ушлые ребята похитили имущество подрядчиков на общую сумму более 142 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия большая часть похищенного была обнаружена в одном из ломбардов Казани. Кроме того, один из злоумышленников также обвиняется в хищении мобильного телефона стоимостью более 17 тысяч рублей в кафе, что в деревне Андреево-Базары Козловского района.

Уголовное дело направлено в суд.