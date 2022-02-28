Занятия пришлось отменить, детские сады закрыть

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Детям пришлось пройти через внеплановые «учения». Фото Надежды Покровской

Утро последнего дня зимы стало серьезным испытанием для большинства родителей чебоксарских детей. Практически повсеместной картиной стали вереницы малышей, которые из школ и детских садов направлялись во временные пункты сбора.
Например, часть школьников и детсадовцев юго-запада, которых не смогли забрать родители, расположились в ДК «Салют» и в институте культуры. Родительские чаты пестрели сообщениями об отмене занятий из-за необходимости провести эвакуацию детей.
Информационные ресурсы силовиков в таких ситуациях уходят в «режим тишины», так произошло и на этот раз. Родителей успокоило сообщение столичного управления образования: как сообщили в этом ведомстве, причиной эвакуационного переполоха стала массовая рассылка сообщений об угрозах минирования. И, похоже, это была самая массовая передислокация детей за последние годы — более 90 учебных заведений не приступили к занятиям.
После такого «спама» был запущен стандартный алгоритм — эвакуация, проверка силовиками зданий и так далее. Нашлись и анонимные «еmail-террористы» взявшие ответственность на себя в телеграм-каналах. Сообщения не подтвердились — школы и детсады вновь открылись.

КСТАТИ

Как сообщают в Минобразования республики, спам-сообщения поступили и в 20 образовательных учреждений Чебоксарского района.
Опубликовано: 28 февраля 2022 г.


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