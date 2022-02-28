Занятия пришлось отменить, детские сады закрыть

Утро последнего дня зимы стало серьезным испытанием для большинства родителей чебоксарских детей. Практически повсеместной картиной стали вереницы малышей, которые из школ и детских садов направлялись во временные пункты сбора.

Например, часть школьников и детсадовцев юго-запада, которых не смогли забрать родители, расположились в ДК «Салют» и в институте культуры. Родительские чаты пестрели сообщениями об отмене занятий из-за необходимости провести эвакуацию детей.

Информационные ресурсы силовиков в таких ситуациях уходят в «режим тишины», так произошло и на этот раз. Родителей успокоило сообщение столичного управления образования: как сообщили в этом ведомстве, причиной эвакуационного переполоха стала массовая рассылка сообщений об угрозах минирования. И, похоже, это была самая массовая передислокация детей за последние годы — более 90 учебных заведений не приступили к занятиям.

После такого «спама» был запущен стандартный алгоритм — эвакуация, проверка силовиками зданий и так далее. Нашлись и анонимные «еmail-террористы» взявшие ответственность на себя в телеграм-каналах. Сообщения не подтвердились — школы и детсады вновь открылись.

КСТАТИ Как сообщают в Минобразования республики, спам-сообщения поступили и в 20 образовательных учреждений Чебоксарского района.