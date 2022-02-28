Водителя троллейбуса сбили во время работы

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня в Чебоксарах около 13 часов произошла авария на дорожном кольце у Дома печати. Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, у троллейбуса сорвались токоприемники, и 43-летняя женщина-водитель вышла их поправить.
В этот самый момент ее сбил проезжающий автомобиль, который быстро скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу, где женщине диагностировали черепно-мозговую травму и после оказания помощи отпустили домой. Виновник аварии устанавливается. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Опубликовано: 28 февраля 2022 г.


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