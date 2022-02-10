Вопрос журналиста Александра Белова. Какие последствия для республики после событий на Украине? И вопрос об отсутствии коррупционных скандалов в ЧР.

По санкциям идёт плотная работа, расчёт последствий, разработка мер реагирования.

Работаем совместно с правительством РФ. Есть разные сценарии реагирования.

О коррупции. Мы централизовали антикоррупционную работу. Есть плотное взаимодействие с правоохранителями.

Централизация закупок позволяет нам глубже видеть ситуацию. И работать над пресечением коррупции.