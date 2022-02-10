О нехватке специалистов в муниципалитах, здравоохранении и образовании

Вопрос от нашего издания задал Вячеслав Иванов.

О нехватке специалистов для работы в администрациях муниципалитетов в Чувашии о путях решения кадровой проблемы, актуальной и в сфере здравоохранения и образования.

Олег Николаев: текучесть кадров в органах власти запредельная. И причина не только в зарплатах. Высоки требования к компетенциям. Мы решаем эту проблему, формируем кадровый резерв, открываем двери молодым специалистам, важна роль и конкурсов («Управленческая команда» и т д.)

По учителям вопрос всегда в зоне особого внимания. Очевидна необходимость коренных изменений в оплате труда, но это тема федеральная. Но изменения назрели и они будут.