Не днем одним, а заботой о будущем

Как только в перестроечные и постперестроечные годы не обхаивали жанр соцреализма. А по факту — души в нем, в относимых к нему произведениях, пожалуй, побольше, нежели во многих современных драматических сериалах да ширпотребных книжках. Умеем мы отказываться от достижений прошлого, все подчистую выметать и будто бы с нуля строить… А не выходит так хорошо да качественно! И рано или поздно происходит возврат к тому, от чего так бездумно отреклись. Конечно, и в советские годы выходило много одиозной халтуры, но на ее фоне тем более яркими звездами вспыхивают те произведения, которые можно и нужно читать и перечитывать…

В ряду таких — несколько повестей Василия Алендея, вошедших в сборник «Ветер клонит травы». Выпущена книга в 1983 году московским издательством «Современник». Редко кто сегодня из чувашских авторов может похвалиться возможностью выпустить книгу в столице. Да и тиражом в 50 тысяч экземпляров никто не избалован. Впрочем, не местом полиграфического исполнения и количеством характеризуется литература, а качеством.

Биография Василий Алендей (настоящая фамилия — Алендеев) родился в д. Кудеснеры Урмарского района. Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен. После демобилизации трудился заместителем директора Урмарской школы ФЗО, редактором районной газеты, редактором Чувашского книжного издательства и альманаха «Т?ван Ат?л». Был председателем правления Союза писателей Чувашии. Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР.

Творческий путь начал как поэт. Однако особенно ярко заявил о себе как прозаик. Основные жанры: очерк, рассказ, повесть, роман. Две ключевые темы — жизнь деревни и фронтовые будни. За 30 лет выпустил более 30 книг («Пчелка золотая», «Три солдата», «Три сына и три дочери», «Солдатское сердце», «Слышен клич журавлей», «Красная рубашка», «Красивая ты, рябина», «Шел солдат» и др.). Известен также как автор публицистических статей о защите и охране окружающей среды.

Выступал и как переводчик. Его усилиями на чувашском языке зазвучали роман В. Лациса «К новому берегу», повесть А. Авдеенко «Над Тисой», «Рассказы об Америке» Б. Билль-Белоцерковского, многие стихотворения С. Маршака.

В центре всех повестей — колхозная жизнь. Показана она не глянцево-красочным фасадом, а и со всеми ее неприятными сторонами. Человеческая натура при любом общественно-политическом строе берет свое. Жизнь советской деревни глазами Василия Алендея отнюдь не идеалистична. Людские судьбы не пушинки — столько всего в них намешано, что нет, за редким исключением, собственно черного и белого, а сплошь полутона и оттенки. Что мне импонирует в этих текстах — нет здесь одного главного героя. А то бывает: вот он, самый-распресамый. Здесь же в фокусе люди, общество, коллектив, у каждого члена которого свой нрав.

Чем привлекают меня эти повести — умением автора показать внутренний мир человека. Он может быть и романтиком — тонко отразить душевный настрой влюбленных, но способен быстро перевоплотиться в реалиста и стать жестоким: бичует он тех, кто, встав у руля управления, так и не оказался ответственным, восприняв лишь внешние, властные стороны. Таков образ, например, бригадира Пуженарова. Кстати, отметил для себя такой парадокс: имена героев повестей Василия Алендея мы знаем уже с первых страниц, а вот фамилии всплывают, когда происходит неординарное событие или в поле зрения появляется персонаж, который не вызывает особых симпатий. Не всегда, конечно, это правило работает, но во многих случаях. Особенность, что ли, такая в творческом подходе писателя?

Есть такое понятие: «чувство ответственности». У каждого из героев Василия Алендея оно есть, но — разной мерой. Отсюда и конфликт одних с другими, а то и человека с самим собой. Как оговаривают болеющего душой за родной ему хмельник деда Федора?! И как он когда-то в молодости сам поступил по отношению к семье младшего брата?! Или вот о чем думает человек, наделенный властными полномочиями: «Я не люблю долго ждать. Хочется порадоваться сейчас, пока я председатель, чтобы доходы росли, чтобы диплом был и знамя… Ну зачем мне лезть из кожи ради какого-то неведомого будущего?» А как может сподличать родной человек, ревнующий даже к фонарному столбу?! Какой детективный крендель вывела семейная жизнь?! Впрочем, и Васса тоже не без греха.

Герои Василия Алендея несколько прямолинейны, и чувствуется, как некоторых из них автор так и хочет сделать примерами для подражания. Но если это минус со стороны литературоведения, то ни в коем случае не упрек с позиции рядового читателя. Ему-то (мне, например) такие образы как нельзя кстати.

Что мне импонирует в пожелтевших от времени книгах, так это то, как бережно их авторы относятся к народному творчеству. Почти нет такого произведения, где не встретишь пословицу или поговорку. Причем все это к месту: не навязывается, не выглядит инородным телом, а гармонично вплетено в прямую речь или в размышления. «Прежде чем слово вымолвить, три дня подумай», «Слово не шаг, не всегда к месту», «Сколько полову не вей, крупы все равно не получится», «Кто прямо идет, тот раньше приходит», «Жизнь как бревно по нитке обтесать невозможно», «Хозяин плох, и в хозяйстве подвох», «Бумаге доверяй, да глазами проверяй». Непреходящий симбиоз: афоризмы, как правило, приходят на ум или озвучиваются на фоне той или иной конкретной ситуации. И в этом тоже есть свой воспитывающий посыл: не только своим умом живи, но и опытом предыдущих поколений.

Знаковая черта в этих произведениях: как бы тебе ни было трудно, всегда найдется тот, кто подставит плечо. Как выписаны сцены борьбы за хмельник, на который налетела буря! — один человек не в силах ей противостоять, ветер рвет и ломает побеги, валит кусты, но на помощь приходят деревенские, даже те, кто никогда не работал на этом колхозном участке. Побороли стихию, а следом за ней является человек — в ранге бригадира! — и он готов причинить еще больше бед, чем погодное лихо…

И настолько ярка следующая сцена рассуждений о месте и роли женщины в труде и быту! А чего стоит эпизод, как две девушки тайком навели порядок в доме ходящего в холостяках бригадира. Да еще с запиской: «Егор Кондратьевич! Постарайся впредь жить поопрятнее. Твоя будущая женушка». И урок, в общем, мужику, и намек. Все-то у него при себе: и внешне, и по работе, и страсть к чтению, а вот неприбранная изба и разбросанные книги — такая черта! Эх, так хочется пересказать, но такое нужно читать в оригинале!

Еще одним привлекают повести Василия Алендея — вниманием к рядовому человеку. Причем герои представляют далеко не самые популярные, мягко скажем, в современной России профессии. Он не возводит обывателя в ранг небожителя — как раз наоборот, нам демонстрируют характерных представителей простой колхозной среды, живущих заботами о многом и многих. Не деньгами они сыты, хотя и о материальном благополучии не забывают, не высоким своим должностным статусом, а пользой от своего труда ради светлого будущего. Здесь образчики того самого «советского» человека, воспитанного на уважении к труду, болеющего за общий результат, от которого в эпоху «дикого капитализма» так легко у нас отказались и до сих пор, к сожалению, вновь не обрели. Да, у положительных героев повестей «Запах хмеля», «Ветер клонит ивы», «Журавлиное озеро» есть эта неистребимая вера в будущее, ради которого они вносят и свою скромную лепту. Это — тот фактор, который делает их целеустремленными людьми, а не серыми обывателями. Мысли у них не о том, как урвать для себя, а как благоустроить мир вокруг к пользе многих. С тоской читаешь эти строки, вспоминая захламленные наши дворы и улицы: лень донести до мусорного бака или урны…

«В семье не без урода». Помните такое выражение? И в большой деревенской семье такое было. Нет, совсем не идеальная колхозная жизнь. Всякое в ней перемешано. Дружба и предательство, любовь и измена, ударничество и подсиживание… Сложные судьбы сельчан, где черное и белое так переплетено, что нет чистых цветов. Потому и люди с такими разными характерами! Василий Алендей не тыкает читателя сразу: вот этот — хороший, а тот — плохой. Зато дает непреходящие советы: как себя вести, как поставить на место зарвавшегося человека. Этим и ценны ставшие уже классикой повести.

Федор Козлов