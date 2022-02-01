«АККОНД» на «Gulfood-2022»: расширяем границы сотрудничества на Востоке

Кондитерская фабрика «АККОНД» продолжает расширять внешние рынки, используя все ресурсы для поиска новых партнеров за рубежом и развития экспортного потенциала по всему миру.

С 13 по 17 февраля 2022 г. «АККОНД» принимал участие в крупнейшей в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока специализированной выставке «Gulfood-2022» в г. Дубай (ОАЭ).

Фабрика представляет свои достижения в этом масштабном мероприятии международного уровня уже третий раз и ежегодно по его итогам значительно увеличивает долю экспорта на Востоке. К тому же, помимо презентации новинок и проведения переговоров для специалистов, «АККОНД» это прекрасная возможность познакомиться с трендами на мировом рынке, изучить новые форматы подачи продукта и перенять опыт зарубежных коллег в сфере производства сладкой продукции.

Предприятие начало свою экспортную деятельность с 1999 года с поставок эксклюзивной продукции в страны ближнего зарубежья. Экспортные поставки из года в год демонстрируют положительную динамику, география партнеров по всему миру заметно расширилась.

«Отломи», «Хуторок», «Бравер», «Лайкерс», «Фараделла», «Слимо», «Пинчу» и другие всемирно известные бренды «АККОНД» успешно поставляются более чем в 50 стран мира абсолютно в разных направлениях.

Выставка «Gulfood» в 2022 г. отличалась беспрецедентным количеством посетителей и экспонентов с разных стран мира. Бизнес-встречи на стенде «АККОНД» проходили в постоянном режиме. Фабрика представила иностранным партнерам свои новинки из десертной, бисквитной и вафельной категорий в новых современных форматах и ярком интересном дизайне.

Новейшие технологии производства, современное оборудование и неуклонный контроль качества на всех этапах позволяют предприятию выпускать продукты по специальным рецептурам, которые прекрасно интегрируются в культуру питания зарубежных стран.

За четыре дня мероприятия были проведены деловые встречи с потенциальными партнерами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Палестины, Израиля, Турции, Ирана, Ливии, Омана, Мальдивской Республики, стран Африки и др.

Активная работа фабрики над наращиванием экспортного потенциала в ближневосточный регион и другие направления была отмечена официальной делегацией Министерства сельского хозяйства РФ, которая посетила стенд «АККОНД» в рамках насыщенной деловой программы «Gulfood-2022».

Также были обсуждены перспективы усиления позиций «АККОНД» в странах Персидского Залива.

В планах АО «АККОНД» продолжать непрерывную деятельность на внешнем рынке, ежегодно увеличивая долю экспорта в новых направлениях.

Светлана Петрова