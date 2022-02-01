Чебоксарец, наехавший на сотрудника полиции, осужден к реальному лишению свободы

Как ранее сообщала «СЧ», октябрьским вечером прошлого года в полицию поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW на остановке общественного транспорта «Филармония» в Чебоксарах, нарушает общественный порядок. Прибывшие по сообщению полицейские потребовали прекратить противоправные действия. Тогда злоумышленник сел за руль, намереваясь скрыться с места происшествия. Один из полицейских встал перед машиной и перекрыл ей путь. Однако водитель все равно начал движение и совершил наезд на полицейского, но тот сумел увернуться, а правонарушитель рванул прочь…

Благодаря оперативному взаимодействию следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками регионального МВД злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В следственном управлении отмечают, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности и в августе минувшего года был осужден Калининским районным судом за осквернение Монумента памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За это преступление его приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Однако, как видим, должных выводов он для себя не сделал.