Выступление Главы Чувашии Олега Николаева перед Госсоветом

Выступление Главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева с Отчетом перед Государственным Советом Чувашской Республики о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2021 год

Хисеплĕ Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсем, паянхи пухӑва хутшăнакансем, хаклӑ юлташсем!

Эпир паян сирĕнпе иртнĕ ҫулта Правительствăпа, депутатсемпе, граждан обществин институчĕсемпе тата Чăваш Республикинче ĕҫлекен предприятисемпе пĕрле туса ирттернĕ ĕҫсем пирки калаҫăпăр, ҫитĕнӳсене палăртса хăварăпăр, ҫитменлĕхсене малалла мĕнле тӳрлетессине те сӳтсе явăпăр

Уважаемые депутаты, уважаемые участники сегодняшнего собрания, дорогие земляки!

Вам представлен достаточно подробный отчет о деятельности Правительства Чувашской Республики за 2021 год. В этом году он впервые подготовлен в электронном виде, через куар-код вы можете с ним ознакомиться, поработать в удобном формате.

В этом отчете достаточно подробно представлена вся информация о проделанной работе с детализацией по территориям, по объектам, но тем не менее разрешите представить некую сводную информацию, которая характеризует не только деятельность Правительства, но и совместную работу с депутатами Государственного Cовета, институтами гражданского общества, предприятиями и каждым жителем Чувашской Республики в течение всего года.

В прошлом году в Чувашии реализовывались 46 региональных проектов по 11 национальным проектам общим объемом 17 миллиардов рублей с ростом к 2019 году на два миллиарда рублей.

В прошедшем 2021 году для нас по-прежнему главным приоритетом деятельности являлись повышение благосостояния граждан, создание достойных и привлекательных условий для жизни, работы и самореализации.

Это напрямую коррелируется с обозначенными Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальными целями развития страны, стратегическими инициативами и национальными проектами.

Все это — неизменные для нас ориентиры, они направлены на повышение качества жизни каждого человека.

Действующие в Чувашии 23 государственные программы были сгруппированы по пяти национальным целям:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

На их реализацию было предусмотрено 80 млрд рублей, что почти на 12 процентов больше, чем в 2020 году. Значительная часть средств, более 82 процентов, была направлена на две национальные цели — сохранение населения, здоровье и благополучие людей и возможности для самореализации и развития талантов. В основном это социальные направления. Освоение средств составило более 95 процентов.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса заставила сдвинуть вправо горизонт планирования, по итогам 2021 года нами достигнуто 90 процентов целевых показателей и 97 процентов запланированных результатов национальных целей и проектов. Это не просто набор цифр, за ними конкретные изменения — открытые школы, детские сады, больницы, улучшение жилищных условий и многое другое. Не были в полной мере выполнены 16 из 159 показателей и восемь из 233 результатов в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

В частности, потребовалось срочно перепрофилировать больницы и поликлиники для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, ограничить плановую диспансеризацию. Влияли набившие оскомину проблемы, связанные с капитальным строительством, — недобросовестность подрядных организаций, плохое качество проектной документации, низкие темпы работ и удорожание строительных материалов.

В прошлом году в Чувашии реализовывались 46 региональных проектов по 11 национальным проектам общим объемом 17 миллиардов рублей с ростом к 2019 году на два миллиарда рублей. В конце 2021 года мы вошли в 12-й национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» велась реконструкция трех объектов обеспечивающей инфраструктуры: Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги», Московской набережной. Однако из-за проблем, выявленных при выполнении строительных работ на ряде объектов, и не начавшегося по причине отсутствия госэкспертизы строительства защитных сооружений на реке Волга неосвоенными остались почти 270 миллионов рублей федеральных средств. Деньги законтрактованы, и сейчас ведется работа по подтверждению этих средств для того, чтобы продолжить работы в текущем году для того, чтобы все работы были выполнены и показатели были достигнуты. Все федеральные средства, а их примерно 1,7 миллиарда рублей, на сегодняшний день в основном подтверждены, они числятся как неосвоенные, но они все законтрактованы и подтверждены для того, чтобы дореализовать их в текущем году — это достройка садиков, врачебных амбулаторий и другого.

Рассчитываем, что учрежденное в прошлом году Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства успешно реализует все планы, которые были обозначены в Послании Госсовету республики.

В ходе работы над государственной программой развития туризма удалось сформулировать потенциальные возможности туристской индустрии Чувашии. Целевой ориентир — в ближайшей перспективе турпоток должен быть доведен до миллиона человек в год, ожидается освоение новых видов туризма и появление туристических маршрутов. В прошлом году мы включились в межрегиональный железнодорожный проект «Яркие выходные в Приволжье» и уже приняли два железнодорожных круизных поезда. Начата работа по созданию двух межрегиональных брендовых маршрутов «Две сестры — два этноса» и «Путешествие гурмана по великой Волге».

Национальным проектом «Здравоохранение» за счет «бережливых технологий» значительно улучшены условия оказания медицинской помощи в половине поликлиник Чувашии. Вдвое больше, чем в 2020 году, оказана помощь санитарной авиацией. Из районов республики экстренно доставлено 109 пациентов высокого риска. 100 процентов фельдшерско-акушерских пунктов подключены к сети интернет, все медицинские организации — к телемедицинской сети. Это позволило в полтора раза увеличить число консультаций со специалистами федеральных клиник, республиканских — в 3,5 раза. Речь идет о десятках тысяч проведенных телемедицинских консультаций. Впервые все врачи участковой службы оснащены мобильными планшетами.

Сегодня по-прежнему сохраняется проблема обеспечения системы здравоохранения кадрами. Потребность в них оценивается в 350 человек. При этом в 2021 году в организации Минздрава Чувашии из других регионов вернулись 64 медицинских и фармацевтических работника.

Мы продвинулись в практической реализации поддержанного Президентом страны проекта строительства больничного корпуса Республиканской клинической больницы на 1300 коек. Ожидает согласования медико-техническое задание на его проектирование, а разработка проектно-сметной документации будет проведена в 2022–2023 годах.

В планах также — строительство лечебно-диагностического корпуса Республиканской детской клинической больницы и центра высокотехнологичной радионуклидной и лучевой медицины Республиканского клинического онкологического диспансера.

К сожалению, коронавирусная инфекция оказала дополнительное негативное влияние на демографическую ситуацию. В 2021 году число умерших увеличилось в сравнении с прошлым годом почти на 1600 человек (почти на 9%), при этом рождаемость снизилась на два процента, или на 240 человек.

Наша с вами работа направлена на то, чтобы переломить этот негативный тренд и обеспечить, чтобы демография поменяла свою траекторию и чтобы мы фиксировали снижение смертности, а самое главное, повышение рождаемости.

В прошлом году мы провели коренную модернизацию свыше 90 объектов образования с износом свыше 50 процентов: 53 школ, 35 детских садов и трех детских оздоровительных лагерей.

Национальные проекты «Образование» и «Демография» позволили расширить обучающую и развивающую инфраструктуру для детей и молодежи. Построены две школы в Батыревском и Моргаушском районах. Еще одна школа строится в районе «Садовый» г. Чебоксары. Также велось строительство девяти детских садов, из которых введены в эксплуатацию три в городах Чебоксары и Козловка. Создан 61 центр «Точка роста» в двадцати четырех муниципалитетах, центры цифрового образования «Айти-куб», опережающей профессиональной подготовки, 16 современных мастерских. Проведен капремонт тринадцати спортивных залов в одиннадцати школах на селе и в малых городах. Как было отмечено в Послании, в прошлом году мы провели коренную модернизацию свыше 90 объектов образования с износом свыше 50 процентов: 53 школ, 35 детских садов и трех детских оздоровительных лагерей.

Для занятия физической культурой и спортом в прошлом году построены три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в городе Чебоксары, Батыревском и Цивильском районах, плавательный бассейн в селе Аликово и плоскостной стадион в школе №8 города Новочебоксарска. Начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном в селе Ишлеи Чебоксарского района. Свои двери он откроет уже в этом году.

Нацпроект «Культура» позволил завершить работы на таком сложном объекте, как здание Чувашской государственной филармонии. Построен сельский Дом культуры в деревне Ярабайкасы Моргаушского района, капитально отремонтированы здания учреждений культурно-досугового типа в Батыревском и Янтиковском районах, проведена модернизация восьми детских школ искусств и 49 учреждений культуры и искусства. Создан виртуальный концертный зал в городе Ядрине и оснащен необходимым оборудованием кинозал в Новочебоксарске. Всего в республике модернизировано 20 кинозалов и семь библиотек, благодаря чему их посещаемость выросла в два раза. Впервые предусмотрены средства на пополнение фондов библиотек книгами на чувашском языке. К слову, по уровню информатизации библиотеки республики продолжают оставаться на первом месте в Приволжском федеральном округе, а по охвату детского населения работой школ искусств, музыкальных и художественных школ — на третьем месте.

В 2021 году Чувашия активно включилась в реализацию президентской инициативы — программы «Пушкинская карта». Отрадно, что такой возможностью воспользовалось максимальное количество школьников и тем самым мы стали вторыми в России по этому показателю, седьмыми — по числу проданных билетов.

Уважаемые коллеги!

По республиканской адресной инвестиционной программе в 2021 году завершены строительством 128 из ста сорока одного объекта, введены в эксплуатацию семь участков автомобильных дорог.

За счет грантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России завершены работы по благоустройству в городах Алатыре, Канаше и Мариинском Посаде на общую сумму более ста шестидесяти миллионов рублей.

Мы неоднократно отмечали важность коренной модернизации инфраструктуры в самых различных сферах. Именно поэтому в сравнении с 2020 годом на финансирование объектов капитального строительства было предусмотрено в полтора раза больше средств — более семи миллиардов рублей.

Это стало возможным и потому, что мы финансово окрепли, почти на миллиард рублей снизили государственный долг, завершили год в целом с профицитом. Чувашия по-прежнему занимает уверенное первое место в России по уровню открытости бюджетных данных, три года подряд подтверждает высокий уровень долговой устойчивости, что позволяет получать дополнительные объемы бюджетного кредитования.

Удалось существенно нарастить доходную базу. Доходы консолидированного бюджета Чувашии в минувшем году впервые превысили планку в 85 миллиардов рублей. При этом собственные доходы поступили в объеме 46 миллиардов рублей с ростом к уровню 2020 года почти на 17 процентов. Хорошая динамика наблюдается и по налоговым доходам, увеличение почти на 14 процентов. Мы — первые в ПФО по росту налога по патентной системе налогообложения (более чем в 10 раз), вторые по налогу на профессиональный доход и третьи по НДФЛ.

В сравнении с 2019 годом мы на 40 процентов, до семидесяти с половиной тысяч рублей увеличили расходы консолидированного бюджета на одного жителя.

В условиях пандемии большое внимание уделялось бюджетной устойчивости муниципалитетов. В 2021 году из республиканского бюджета межбюджетные трансферты местным бюджетам предоставлены в объеме почти 29 миллиардов рублей с ростом на 10% в сравнении с 2020 годом, на 20% увеличились объемы поступления собственных налоговых и неналоговых доходов.

Укрепление финансового потенциала Чувашии позволяет сохранить достигнутые темпы развития региона, выполнять обязательства перед гражданами, увеличивать объемы привлеченных инвестиций, направлять больше средств на реальное обновление коммунальной и общественной инфраструктуры, строительство жилья и дорог, масштабную модернизацию объектов социальной сферы.

Несмотря на все сложности, мы вышли на допандемийный уровень развития экономики, фиксируется оживление бизнеса. За последние два года в Чувашии начали свою деятельность 985 субъектов предпринимательства, открыто более 50 новых производств и создано около шести тысяч рабочих мест. Соглашения об инвестициях заключены в 2021 году на сумму более 30 миллиардов рублей.

Инвестиционная деятельность является нашим постоянным приоритетом. Большую часть вложений, несомненно, обеспечивают ведущие предприятия Чувашии. Работа на принципах совместной с Правительством республики деятельности позволила заключить первый в России специнвестконтракт по локализации производства тракторов малой и средней мощности, претендовать на участие наших предприятий в инвестиционных и научно-изыскательских направлениях крупнейших российских корпораций — РЖД, РОСТЕХ, РОСАТОМ, РОСКОСМОС, РОССЕТИ.

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил почти 60 миллиардов рублей. Сформирован портфель из четырехсот пятидесяти инвестиционных проектов во всех сферах экономики на сумму около трехсот миллиардов рублей с созданием более шести тысяч рабочих мест. Такие перспективы требуют от нас очень сконцентрированной и слаженной работы.

Вышеназванные результаты стали возможными в том числе благодаря нашей с вами, уважаемые депутаты, работе по законодательному обеспечению инвестиционного процесса. Это и закон о стимулировании бизнеса, готового работать в рамках специальных инвестиционных контрактов, расширение возможностей использования механизма инвестиционного налогового вычета и другие решения, принятые в прошлом году.

Кабинетом Министров заложен хороший задел для дальнейшего движения в данном направлении. Подана заявка на создание особой экономической зоны в Новочебоксарске, реализуется программа субсидирования в целях создания частных промышленных парков. В 2021 году республика получила один миллиард рублей на создание двух частных парков — промышленного технопарка «Абат» и индустриального парка «МАШЗАВОД» и 51 миллион рублей субсидии — на реализацию промышленной политики.

Организован также кластер пищевого оборудования, в перспективе — кластеры в сфере машиностроения, химической отрасли и дверной кластер.

Наша задача — поддерживать предприятия на всех стадиях развития — создания, функционирования и роста. О работе с крупными предприятиями было сказано выше. Но не менее важно, а может, даже и в приоритете — внимание малому, среднему и микробизнесу, а также самозанятым. Здесь работа шла прежде всего по совершенствованию инфраструктуры их поддержки и развития под общей крышей центра «Мой бизнес». Через запуск проекта «ТелеМФЦ» мы добились объединения возможностей площадок МФЦ и «Мой бизнес». Существенно упростили требования для получения льготных форм поддержки. К примеру, для получения микрозайма с восьми до двух дней сокращен срок рассмотрения заявки и с тридцати до шести уменьшено количество требуемых документов.

Кроме того, синхронизированы направления поддержки МСП, фермеров и малоимущих граждан по социальным контрактам. В прошлом году такой комплексной формой поддержки были охвачены одна тысяча семьсот человек, которые стали самозанятыми.

Всего по итогам отчетного года насчитывается более 65 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих рабочими местами треть занятого населения республики, в том числе почти 22 тысячи самозанятых. Число последних увеличилось за год втрое. На три миллиарда рублей больше ими уплачено налогов, всего 24 миллиарда рублей.

Агропромышленный комплекс является не только важной составляющей экономики республики, но и базой для повышения качества жизни на селе и изменения его облика.

Второй год в условиях пандемии аграрии доказывают, что готовы и способны работать в экстремальных условиях. В прошлом году испытывала нас и погода. Но благодаря наращиванию энергообеспеченности, внедрению современных технологий и подходов к производству работ удалось достойно преодолеть большинство сложностей. Не было срыва поставок сырья, предприятиями пищевой промышленности выполнены все взятые на себя обязательства.

За семь лет рост сельскохозяйственного производства составил более 18 процентов. По эффективности одного гектара Чувашия — на четвертом месте в ПФО и на 24-м по стране. Мы — первые в округе по производству картофеля (четвертое место по России), вторые по производству молока (10-е место по России), четвертые по мясу и по меду. Динамично развивается овощеводство закрытого грунта — в полтора раза увеличено производство томатов, на 20% — огурцов.

Пищевыми и перерабатывающими предприятиями за прошлый год внедрено более трехсот двадцати наименований продукции. Мы одними из первых запустили маркировку молочной продукции на своих предприятиях.

В прошлом году реализовано 112 инвестиционных проектов по строительству и модернизации производственных объектов на сумму более двух с половиной миллиардов рублей и с созданием ста девяноста рабочих мест. Для дальнейшего наращивания производства определены перспективные инвестиционные проекты, сформирован перечень необходимых под это площадок.

Важно отметить, что развивается экспорт прежде всего переработанной сельхозпродукции (в структуре экспорта такая продукция составляет более 85 процентов), который занимает почти 15 процентов в общем объеме экспорта Чувашской Республики. Торговля осуществляется с 41 страной мира. В 2021 году освоены новые рынки. Кондитерские изделия, шоколад, хлеб впервые попробовали в Италии, Турции, Швейцарии, Литве, Кувейте, Ираке, куриные лапки — в Китае. Начаты поставки органического льна в страны Европы.

В сравнении с прошлым годом объем агроэкспорта вырос почти на 10 миллионов долларов США (в сравнении с 2019 годом — на 20 миллионов долларов США) и достиг почти сорока семи миллионов долларов США.

В целом внешнеторговый оборот республики, по предварительным данным, составил порядка 624 миллионов долларов США. Примечательно, что мы последовательно приближаемся к его заветному положительному балансу, когда объемы экспорта превышают объемы импорта. Если в 2019 году сальдо внешнеторгового оборота составляло минус 127 миллионов долларов США, то уже в 2021 году — минус 21 миллион долларов США. То есть положительный тренд более чем на 100 миллионов долларов США. Разрыв внешнеторгового баланса сокращен за этот период более чем на 100 миллионов долларов США.

Предприятия региона экспортируют химическую продукцию, продукцию машиностроения, электротехнику, продукты питания. Торговыми партнерами Чувашской Республики являются 99 стран мира. Приложим усилия, чтобы в текущем году начать поставки в 100 стран мира. Безусловно, все это стало возможным благодаря широкому спектру мер поддержки, которыми охвачены все направления сельскохозяйственного производства. В 2021 году на развитие отрасли мы смогли направить почти в два раза больше средств, чем годом ранее, — всего более четырех миллиардов рублей. В дополнение к существующим мерам введены субсидии мукомолам и хлебопекам, на производство и реализацию зерновых культур, что позволило сдержать рост цен на социально значимый ассортимент хлебобулочных изделий.

Хотя республика и занимает первое место в ПФО по распаханности земель и шестое в России, мы продолжаем инвентаризацию земель сельхозназначения для выявления неучтенных по различным причинам участков и последующего ввода их в оборот. Здесь обращаю внимание глав администраций муниципальных образований, это одна из наших главных задач, в том числе в рамках составления муниципальных паспортов.

Справочно, на 1 января 2022 года в Чувашии только полтора процента таких земель, или 17 тысяч гектаров (по России в среднем это 16 процентов). Это для нас не повод для самоуспокоения, а наоборот, наша задача — и дальше выявлять резервы, которые можем использовать как в сельскохозяйственном производстве, так и в строительстве.

В 2021 году Чувашия в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства — построено 716 тысяч квадратных метров жилья. Это стало возможным и благодаря новым механизмам поддержки строителей и граждан в вопросах обеспечения жильем.

Активно стимулировало строительство жилья развитие инженерной инфраструктуры. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики построены 12 объектов под формирование площадок для комплексной застройки, ведется строительство и транспортной инфраструктуры территории микрорайонов «Новый город», «Солнечный», девятого микрорайона западного жилого района города Новочебоксарска и жилого комплекса «Южная звезда».

По этой же программе для отдельных категорий граждан запущен механизм компенсации первоначального взноса по ипотеке, которым воспользовались 272 семьи. Выданы первые сертификаты на жилье детям-сиротам и многодетным семьям с восемью и более детьми. Всего в 2021 году в рамках государственных программ жилищные условия улучшили почти полторы тысячи семей, в том числе 662 молодые семьи.

Нами также последовательно решались проблемы «дольщиков». В течение 2021 года введен в эксплуатацию один проблемный дом и восстановлены права четырехсот двадцати восьми граждан, произведены выплаты компенсаций семидесяти четырем гражданам еще по одному проблемному объекту, принято решение о восстановлении прав двухсот граждан путем завершения строительства двух других объектов.

Объемные инвестиции в прошлом году мы заложили в мероприятия национального проекта «Жилье и городская среда». На финансирование четырех региональных проектов выделено полтора миллиарда рублей, что более чем в два раза выше уровня 2020 года. Почти в два раза, до одного миллиарда двухсот миллионов рублей, в 2021 году увеличены расходы на строительство и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Построены 16 объектов, по десяти объектам велась разработка проектно-сметной документации. Введены в эксплуатацию II этап водопровода в селе Порецкое и водопровод от Северо-Западного района г. Чебоксары до деревни Чандрово, возобновлено строительство группового водовода Батыревского, Комсомольского и Шемуршинского районов. Завершены работы по строительству очистных сооружений в селах Янтиково, Порецкое. В целях приведения в надлежащее состояние источников водоснабжения в сельских населенных пунктах капитально отремонтированы 119 водонапорных башен и водозаборных скважин. Здесь мы принимали дополнительные решения летом, когда стояла жара, с тем, чтобы эти объекты обязательно воплотились в жизнь, и выделили для этого дополнительные средства.

Завершена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей в городах Шумерля и Козловка, выполняются работы по разработке проектов по модернизации систем теплоснабжения городов Алатырь и Шумерля, села Красные Четаи, произведена замена тепловых сетей города Новочебоксарска.

Программами благоустройства были охвачены 268 общественных пространств и дворовых территорий. За счет грантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России завершены работы по благоустройству в городах Алатыре, Канаше и Мариинском Посаде на общую сумму более ста шестидесяти миллионов рублей.

В части электроснабжения. Тоже важный вопрос. Развитие без надежного электроснабжения сложно. В 2021 году Чувашская Республика была включена в перечень пилотных субъектов Российской Федерации по консолидации муниципальных объектов электросетевого хозяйства. За счет этого мы ожидаем повышения качества, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а за счет сокращения управленческих расходов и установления единого тарифа для республиканской территориальной сетевой организации и сдерживания роста тарифа.

В 2021 году продолжалось развитие дорожной инфраструктуры. Всего за отчетный период выполнены работы на шестистах двадцати пяти дорожных объектах, отремонтировано свыше четырехсот шестидесяти километров и построено восемь километров дорог. В том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 120 километров дорог, построены 10 километров линий электроосвещения. Это 65 объектов при первоначальном плане в начале года в 49 объектов общей протяженностью 52 километра. При этом объем финансирования с начала года увеличился на 600 миллионов рублей. Кассовое освоение средств по этому направлению стало стопроцентным. С 2017 года объем всего дорожного фонда республики увеличился на миллиард рублей и составил почти шесть миллиардов рублей, если быть точным, около 5,8 миллиарда рублей.

Чувашская Республика досрочно приступила к реализации программы ремонта мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Приведены в нормативное состояние три искусственных сооружения, начаты работы дополнительно по трем мостам, которые планируется завершить в 2022–2023 годах.

В течение отчетного года Правительство республики последовательно занималось поиском системного решения в области пассажирских перевозок общественным транспортом. Благодаря поддержке Минпромторга России на треть обновлен троллейбусный парк Чебоксар и Новочебоксарска. На трех маршрутах между этими городами транспортные средства малого класса заменены на автобусы большого и среднего класса. Но предстоит проделать еще большой объем работы в этом направлении, который начнем сразу после получения документа транспортного планирования. Его разработка начата в прошлом году и завершится в первом полугодии этого года.

Новые технологии, такие как интернет, социальные сети, цифровизация не только открывают новые возможности, но и позволяют сократить время доведения информации о проблемных вопросах населения до должностных лиц. Информационные технологии обеспечивают прозрачность деятельности органов власти, повышают ее эффективность. В 2021 году нами утверждены стратегия и программа цифровой трансформации. Стратегия включает 128 проектов в 17 отраслях. Документ получил высокую оценку коллег из федерального Правительства.

С начала реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 199 населенных пунктов республики получили доступ к услугам сотовой связи и сети интернет, а благодаря участию региона в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» за три года подключены к сети интернет 480 социально значимых объектов. Это школы, ФАПы, органы местного самоуправления.

Кабинет Министров Чувашской Республики существенно продвинулся и в вопросах трансформации государственного управления. Начатые процессы централизации по отдельным направлениям деятельности позволили создать центры компетенций, освободить людей от несвойственной работы, как следствие, увеличить скорость принятия решений и, очевидно, выявить резервы для повышения оплаты труда. Речь идет об основанных на цифровых технологиях направлениях — бухгалтерский учет, антикоррупционная деятельность, информатизация и информационное сопровождение, хозяйственное обеспечение, кадровая политика и развитие кадрового потенциала.

В отдельных отраслях есть существенные результаты в цифровизации своей деятельности и повышении удобств для пользователей. В 2021 году завершен один из этапов внедрения в институт мировой юстиции электронного правосудия. Это даст участникам судопроизводства возможность реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату государственной пошлины, ознакомление с материалами дела в электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-конференции.

Централизация системы МФЦ позволила запустить механизм экстерриториального предоставления региональных социальных услуг, то есть без привязки к месту регистрации. Это обеспечило их предоставление в проактивном режиме и в сжатые сроки, устранение избыточных административных процедур, а также сокращение перечня документов и информации, требуемых для их получения.

Если по цифровизации наше здравоохранение традиционно уже много лет находится в десятке лучших в России, то отрасль физической культуры и спорта в 2021 году осуществила настоящий прорыв, переместившись с 67 места в России на первое.

Заслуженным признанием на уровне всей страны пользуются наши IT-специалисты. Два проекта Чувашии признаны лучшими на Всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021».

Это вышеназванный проект «ТелеМФЦ» и проект «Мобильная цифровая платформа — конструктор решений».

Серьезное внимание уделяется и работе с кадрами. Два года подряд проводятся управленческие конкурсы для действующих руководителей и молодежи, поставлена задача сформировать качественный кадровый резерв на все категории и группы должностей государственной гражданской службы. Эту работу мы проведем совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Кроме того, пересматриваются требования к работе госслужащих и вопросам организации их деятельности. Соответственно, размер оплаты их труда будет напрямую коррелировать с достигнутыми показателями эффективности. Такая работа запущена. Думаю, через год мы увидим первые результаты.

В зоне нашего особого внимания — человек и семья, особенно многодетные семьи, число которых в сравнении с прошлым годом выросло на семь процентов, их уже более шестнадцати тысяч. Это тот положительный момент, про который я отметил, говоря о демографии. Конечно же, это направление, которое дает нам позитивные сигналы, с нашей стороны должно и дальше всемерно поддерживаться.

Этому способствовало не просто сохранение всех мер социальной поддержки, но и их динамичное расширение до сорока восьми.

Мы с вами в прошлом году обеспечили жильем все семьи с восемью и более детьми, освободили многодетные семьи от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Если в прошлом году такую поддержку получали семьи с пятью и более детьми, то уже с 1 января этого года будут получать семьи с тремя и более детьми. Обеспечили с этого учебного года более одиннадцати тысяч детей из многодетных малоимущих семей бесплатным горячим питанием в школах. С 2022 года семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, смогут направить республиканский материнский (семейный) капитал на приобретение автотранспорта, если они будут обеспечены жильем. Уверен, новые меры существенно расширяют и дополняют комплекс ранее принятых нами решений по поддержке многодетных семей Чувашии.

Уважаемые коллеги!

То, что мы с вами движемся в правильном направлении по обеспечению всестороннего развития республики, повышению качества жизни граждан, показывают некоторые сводные данные.

По версии агентства «РИА рейтинг», Чувашия заняла 34 место в России и пятое по ПФО по качеству жизни, переместившись с 2019 года на 10 пунктов, а с прошлого — на пять позиций.

Вы знаете, уважаемые коллеги, есть еще множество других рейтингов, в которых республика показывает положительные тренды. Но еще раз обозначаю позицию, которой руководствуется в том числе в своей деятельности Правительство Чувашии. Мы нацелены на работу, которая дает ощутимые позитивные изменения для жителей республики. Несомненно, фиксация позитивных результатов в методиках общефедеральных оценок деятельности регионов по различным направлениям деятельности для нас — вдохновение. А самое главное — понимание того, что нами выбран правильный вектор и мы действуем в правильном направлении.

Подтверждением этому является и то, что в сравнении с 2020 годом поступило на одну тысячу семьсот обращений граждан меньше. Всего в 2021 году таких обращений было зарегистрировано семь с половиной тысяч. Снижение коснулось таких направлений, как социальная сфера, ЖКХ и экономика. Это, на мой взгляд, говорит, что мы с вами слышим людей лучше, обращаем внимание на их просьбы. Важно эту работу продолжить и дальше и использовать для коммуникации все возможности.

Больше стало возвращаться на малую родину ранее уехавших специалистов. К примеру, за 2020 — 2021 годы для трудоустройства в организациях Минздрава Чувашии вернулись 129 медицинских работников, фармацевтов и иных специалистов отрасли, которых не хватает в республике. Есть примеры и по другим направлениям. Вы знаете, что члены Правительства у нас не только вернулись, но к нам приезжают и победители конкурса «Лидеры России» работать и работавшие ранее в федеральных органах исполнительной власти реализовывать себя на ниве региональной госслужбы.

Таким образом, уважаемые коллеги, обобщая вышеприведенную информацию, можно констатировать, что за два года, в том числе при широкой поддержке общества, различных политических сил, депутатов Госсовета Чувашии, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти мы вышли на траекторию структурных преобразований в жизнедеятельности всей республики.

Наша общая цель — сделать Чувашию комфортной для жизни, работы и отдыха, в том числе и для тех, кто хотел бы связать свою судьбу с нашим регионом и готов переехать сюда на постоянное место жительства. Этому во многом способствует здоровая экологическая ситуация, сравнительно невысокие цены на основные продовольственные товары и наличие множества вариантов для досуга и рекреации.

Важно продолжить демонстрирующую положительные результаты совместную работу, чтобы каждый на своем месте знал, что необходимо делать, и делал это наилучшим образом, понимая, что это вклад в общий результат развития родного края.

Спасибо за внимание!

Фото Олега Мальцева и Максима Васильева