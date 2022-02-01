Возобновила работу санитарная авиация Чувашии

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первый в этом году вылет совершен в Алатырскую ЦРБ, сообщает «Чувашинформ». Оттуда в Чебоксары доставлен пациент с инфарктом миокарда.

«С появлением в нашей больнице вертолетной площадки пациенты доставляются в республиканские больницы гораздо быстрее. Если для транспортировки больного автотранспортом потребовалось бы порядка двух с половиной часов, то вертолет доставит его минут за 40», — сказал главный врач больницы Юрий Боголюбов.

Алатырская больница стала одной из первых в Чувашии, где появилась вертолетная площадка. Также они оборудованы в Чебоксарах и Канаше, запланировано строительство в Ядрине, Батырево и городе Шумерля.

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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