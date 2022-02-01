Дисквалифицирован директор строительной фирмы, затянувшей ремонт детского сада в Чебоксарах

Прокурор Калининского района Евгений Ортиков проверил ход капительного ремонта в детском саду № 19. Установлено, что на основании контракта и заключенного к нему дополнительного соглашения ООО «Стройцентр» должно было завершить работы по капремонту здания образовательного учреждения до 29 октября прошлого года. Но этого не было сделано.

В ходе ранее проведенной проверки в начале ноября прокуратура района внесла на имя директора подрядной организации представление об устранении выявленных нарушений и активизации работ по окончанию капитального ремонта. Виновное должностное лицо организации было привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении ООО «Стройцентр» и его директора были возбуждены административные дела. Постановлением суда организация оштрафована на 300 тысяч рублей, а ее руководитель на 30 тысяч рублей.

В ходе проверки, состоявшейся 18 января этого года, в связи с тем, что капитальный ремонт дошкольного учреждения так и не был завершен, в отношении директора повторно возбудили дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения директор дисквалифицирован на полгода, на это время он лишен права занимать руководящие должности в организациях и учреждениях. Завершение капитального ремонта детсада находится на контроле прокуратуры района. В настоящее время работы завершены на 99%.