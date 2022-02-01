С известными земляками знакомят не только на уроках, но и в транспорте

За остановкой следует история

Замечательное новшество появилось в некоторых чебоксарских автобусах и троллейбусах. При объявлении остановок пассажирам теперь рассказывают о легендарных уроженцах республики и других знаменитостях, чьими именами названы столичные улицы. Так в Год выдающихся земляков в Чувашии реализуется проект «Родные имена» — победитель Президентского фонда культурных инициатив.

Идея его в том, чтобы ненавязчиво, например, во время поездки на общественном транспорте, поведать гражданам об известных людях, в честь которых названы наши проспекты и улицы. Полезность проекта уже оценили в соцсетях многие горожане, согласившись, что нередко затрудняются ответить своим детям или приезжим туристам, что важного для республики сделали Асламас, Уруков, Кривов, Афанасьев… Восполнить этот пробел и намерены «Родные имена».

Более полусотни коротких историй о людях, прославивших Чувашию, уже звучат на пяти автобусных и пяти троллейбусных маршрутах Чебоксар. Автор проекта — журналист и блогер Анжелика Иванова — признается, что пришлось провести немало времени в архивах, библиотеках, чтобы собрать нужную информацию о наших земляках. Помогли ей в этом специалисты Республиканского института образования и Чувашского государственного гуманитарного института. Но самым сложным в записи аудиороликов оказалось кратко, всего за несколько секунд до объявления следующей остановки, донести самую важную информацию о человеке.

Однако, по словам автора, это лишь часть проекта. Следующий этап — проведение встреч родственников и друзей известных людей со школьниками, ведь информация из первых уст, как правило, интереснее.

Поддерживает эту инициативу и ветеранское сообщество, которое всегда готово к сотрудничеству. Так, на днях Чувашская республиканская организация Российского союза ветеранов вместе с Музеем воинской славы в Чебоксарах провели урок мужества для старшеклассников и педагогов из разных школ республики. На встречу была приглашена и автор «Родных имен» Анжелика Иванова.

Много нового ребята узнали о земляках — Героях Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны. Их славными именами сегодня также названы улицы и остановки в Чебоксарах и Новочебоксарске. «Таких интересных подробностей не услышишь на уроке. Это вам не вымышленные персонажи каких-то фантастических историй, а реальные, настоящие герои, которые отдали жизнь за Родину», — делились впечатлениями старшеклассники 41-й чебоксарской школы.

А учитель русского языка и литературы Канашского лицея государственной службы и управления Алина Иванова вдохновилась душевным общением с ветеранами. «Много важной информации записала для себя в блокнот, например, слова выступавшего на встрече подполковника в отставке, активиста ветеранского движения Виталия Тры, который сказал: «Мы, как старшее поколение, должны постараться передать все наши чувства, думы, мысли по поводу Великой Отечественной войны, весь наш опыт, пока мы живы, должны передать нашим детям». Я постараюсь передать своим ученикам то, что здесь услышала», — пообещала Алина Владимировна.