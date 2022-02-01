Давление может сломать

Самое сложное для многих родителей — это увидеть в ребенке личность

Когда речь заходит о домашнем насилии, сразу представляется что-то ужасное: скандал, драка, поножовщина. А ведь это только верхушка айсберга. Та часть, что «под водой», когда с ребенком не разговаривают неделями в наказание за провинность или постоянно ругают за малейший промах, невидима глазу. Однако это вовсе не означает, что в относительной тишине не случается трагедий. Увы, и в благополучных, на первый взгляд, семьях дети растут невротиками, с серьезными психологическими проблемами.

В таком случае родители только руками разводят — не понимают, что произошло. И зачастую это не столько их вина, сколько беда: они-то хотели как лучше. Результат нашей всеобщей неграмотности — не слишком комфортная жизнь в обществе, когда скрытая боль человека может прорваться в самый неожиданный момент. Невидимые миру слезы тоже горькие.

В последнее время в социальных сетях часто обсуждается тема отношений в школе. Учителя жалуются, что дети не уважают старших и друг друга, могут нахамить педагогу, сорвать урок, а они связаны по рукам соблюдением прав ребенка и не могут наказать хулигана. В самом безопасном месте — школе, ученики могут столкнуться с травлей со стороны своих сверстников, и случается — дело заканчивается трагедией. Дети бывают жестокими и не научены доброжелательно относиться к окружающим. Корни этого явления нередко кроются в домашнем насилии, которое большинство воспринимает как норму, потому что другого не видели.

Для начала давайте разберемся, какие действия подпадают под определение насилия. Ученые предлагают разные классификации насилия. Одна из них, по словам председателя правления Чувашского регионального отделения Федерации психологов образования России Татьяны Удиной, такая: сексуальное, физическое, эмоциональное, психологическое, пищевое насилие. А еще жестокое обращение с детьми.

К СЛОВУ Про сексуальное, а также физическое, когда ребенка бьют за провинности, говорить не будем, хотя до сих пор есть адепты «ремня». Педагог-психолог центра «Содружество» Елена Лакотош рассказывает, что на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, где разбирают дела в том числе и по домашнему насилию, она нередко слышит от ее членов недоуменные вопросы: как же воспитывать детей, если их даже отлупить нельзя? Вот всыпать бы как следует нарушителю спокойствия, он бы за ум взялся…

Начнем с «общества чистых тарелок». Кто из нас в детстве не слышал фразы взрослого: «Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь!» или «Ешь, что дают!» Взрослые люди, которые забыли, чем занимались на прошлой неделе, прекрасно помнят, как много лет назад родители заставляли их съедать все до последней крошки. Некоторые продукты до сих пор вызывают у них неприятие. Было и такое, что малышей насильно кормили в детском саду. Один довольно известный в республике человек рассказал, что забивался в детсадовскую кладовку с раскладушками и сидел там по нескольку часов, чтобы только не есть молочный суп с пенкой. Если воспитатели его обнаруживали, то вливали ему в рот этот суп, несмотря на сопротивление. Так продолжалось до тех пор, пока его не стошнило во время очередного кормления. То, что это было пищевым насилием, он узнал совсем недавно.

Есть «малоежки», накормить которых большая проблема, но чаще все-таки родители плохо знакомы с размерами детских порций или просто не считают нужным учитывать предпочтения ребенка. Речь не идет о том, чтобы кормить как малышню, так и подростков чипсами с газировкой, которые они готовы поглощать каждый день.

Чебоксарка Эльвира призналась, что росла в семье, где любой отказ от еды считался капризом, а потому безоговорочно пресекался строгим отцом. И она так же обращалась со своей дочерью. Увидеть себя со стороны ей помогла кузина, приехавшая в гости из деревни. Когда за обедом девочка отодвинула от себя тарелку с недоеденным картофельным пюре, мать привычно заметила, что та не выйдет из-за стола, пока тарелка не станет чистой. Кузина удивленно спросила, зачем девочке доедать порцию, если она уже сыта? Услышав, что выкидывать еду плохо, удивилась еще больше — неужели ложка пюре дороже самочувствия ребенка?

И тут Эльвира впервые задумалась, так ли важно соблюдать принцип «чистых тарелок», о котором слышала все детство. Тем более, что сама она нередко через силу доедала порцию, хотя есть уже не хотела. А ведь привычка не обращать внимание на сигналы своего организма — довольно скверная

История из жизни Войдя в детсадовскую группу, малыш печально сообщил, что его побила мама. Воспитательницы напряглись, и одна спросила, что он сделал. Мальчик вздохнул и признался, что укусил маму за руку, ткнув себя пальчиком чуть выше локтя. Услышав ответ, воспитательница выдохнула: «Нельзя маму кусать!» А вторая, более молодая, подошла к ребенку и заглянула ему в глаза: «А зачем ты ее укусил?» Ребенок тихо прошептал: «Рука такая красивая». Девушка погладила его по голове и сказала: «Если ты увидишь что-то красивое, не кусайся. Лучше скажи, как тебе это нравится, и попроси разрешения погладить. Тогда мама не будет расстраиваться». Малыш покачал головой и пошел в угол, сообщив, что ему надо подумать.

По словам Елены Лакотош, если маленькие дети кусаются, это может быть следствием того, что они просто еще не научились выражать свои чувства. Само по себе такое умение не приходит. Подтверждением этому служит поведение уже повзрослевших мальчиков в школе. Они дергают понравившихся девочек за косички, толкают их на переменах. Увы, родители девочек нередко смеются в ответ на жалобы дочерей, объясняя такое поведение ребят поговоркой: бьет, значит, любит. А ведь тут уже не до смеха.

Татьяна Удина говорит, что психологическое насилие может иметь самое разное обличие. Это унижение детей словами или тотальным контролем, когда взрослые врываются в комнату ребенка без стука: «Какие у тебя могут быть секреты?!» Когда со школьником дома говорят только об уроках и ни о чем больше. И тот вполне справедливо решает, что сам он родителям не нужен, потому что им нужны только его хорошие отметки. Прекращение общения, когда с ребенком не хотят разговаривать. Шантаж: не выучишь уроки — не пойдешь гулять, вызывание чувства стыда или вины. Родители не бьют ребенка, но при этом подавляют его, лишают воли.

Из практики Елены Лакотош Мама пришла к ней на прием с дочкой, обеспокоенная ее постоянным плохим настроением, нежеланием учиться. Во время беседы с девочкой выяснилось, что та и учиться хочет, и поступить в вуз мечтает, и вообще самый обычный подросток. Вот только на вопрос, о чем она говорит с родителями, ответить не смогла. И отец, и мама приходили с работы уставшие, спрашивали, какие дочь получила отметки, ругали за «тройки». Иногда сетовали, что у них растет безынициативная неудачница. Вот и все разговоры. Психологу пришлось довольно долго работать с мамой. В результате та пришла на очередную встречу с сияющей девочкой. Оказывается, у них столько общих интересов, им нравится общаться, гулять, обсуждать книги и фильмы. Выяснилось, что отец прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора, замечательный друг. И если мама радовалась тому, что в семье наладились отношения, то девочка была счастлива от того, что нужна своим родителям, в чем у нее были серьезные сомнения.

Современные родители нередко не знают интересов своих детей, потому что те им ничего не рассказывают. Но как можно доверять человеку, который может оскорбить, отобрать телефон или лишить доступа к интернету, потому что ему не понравилось поведение сына или дочери?.. Они применяют власть, которой ребенок ничего не может противопоставить, стараются подавить его волю: «Ты сделаешь так, как я сказала!»

Даже малыши прекрасно считывают, с какой целью отец или мама его наказывают. Нередко подростку заявляют, что он еще не дорос указывать родителям, что и как делать. Подчеркивают, что он живет в квартире родителей и ничего «своего» у него нет. Часто умаляют его достижения, обесценивают его успехи или проблемы. Наверное, найдется немало взрослых людей, которые помнят, как было обидно слышать от родителей: «Нашел из-за чего расстраиваться!», «Мне бы твои проблемы!», «Ты что, идиот?!» Но как только у них появляются свои дети, они ведут себя так же, потому что не умеют по-другому, не знают, как сделать иначе. И круг: «Меня пороли, ничего, вырос нормальным человеком!» замыкается.

Коснемся жестокого обращения. По словам Татьяны Удиной, часто бывает, что мать ребенка сама его не наказывает, но постоянно угрожает, что расскажет о его поведении отцу, и уж он-то задаст жару. Почему это жестокость со стороны матери? Она лишает ребенка безопасности, которая ему нужна, как любому человеку. И когда он ее не чувствует, то возникают нарушения со стороны нервной системы, иногда они выливаются в агрессивное или саморазрушающее поведение, иногда в различные болезни. Жить в постоянном напряжении не может ни один взрослый, что уж говорить о человеке, чьи органы и системы только еще формируются…

Но что же делать, если ребенок не слушается? Выход один — искать общий язык, обсуждать возникшие ситуации, разговаривать и договариваться. Самое сложное для многих родителей — это увидеть в ребенке личность. Если в семье их родителей не считались с детьми и их интересами, то и они, скорее всего, не сумеют этого сделать.

Бывает и так Анна Ивановна в свое время окончила педагогическое училище, но в школе работать не смогла, по ее признанию, «не хватало нервов». Когда появились свои дети, она никаких проблем с воспитанием не видела. Пока учителя ей не сообщили, что у старшей дочери ногти обгрызены до крови, и посоветовали показать ее психологу. Но мать решила, что у девочки просто выработалась дурная привычка. И стала шлепать ее по рукам линейкой, как только замечала, что та грызет ногти. Дурная привычка исчезла, но через какое-то время девочку увезли из школы на «скорой» с подозрением на аппендицит. Обследование показало, что у девочки на нервной почве развилось заболевание кишечника, пришлось лечиться. И когда женщина поняла, насколько все серьезно, уже сама обратилась к психологу. Сейчас она очень жалеет, что девочке, которую искренне любит, столько пришлось перенести. Анна Ивановна была уверена, что заботится о детях, старается, чтобы им было лучше. За провинности и непослушание она даже не кричала на них, просто переставала с ними разговаривать. Но если младший сын был более «толстокожим» и легко обходился без общения с матерью, тем более, что все выходные проводил с отцом в гараже, где ему нравилось, то у дочери не было такой отдушины. И молчание матери, ее холодность сказывались на здоровье девочки.

Татьяна Удина уверена, что наказание ребенка за провинность не должно быть тяжелее самого проступка. Как определить, не перегнул ли родитель палку со строгостью? Если отношение ребенка к нему становится прохладным, ребенок замыкается, перестает делиться своими мыслями, старается уйти от общения со старшими членами семьи, то проблема уже встала во весь рост. И надо срочно заниматься выяснением, что в семье не так. Для этого есть психологи, которые придут на помощь, проконсультируют. Почему-то взрослые люди забывают, что детство — это ненадолго. Придет время, когда их дети станут взрослыми. И постаревшим родителям будет сложно наладить душевные отношения, без которых старость будет холодной.