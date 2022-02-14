«Работа тренера нелегкая, но очень интересная…»

Сейчас очень важное время для любителей спорта — зимние Олимпийские игры в Пекине в самом разгаре. На главный старт четырехлетия российская команда по фристайлу в ньюскульных дисциплинах («слоупстайл» и «биг-эйр») приехала под руководством нашего земляка, старшего тренера сборной Никиты Васильева. О своей спортивной карьере, тренерской работе, об организации Олимпиады в Пекине и перспективах фристайлистов Чувашии успешный специалист рассказал пресс-службе регионального Минспорта.

Никита Васильев начал свой спортивный путь в 14 лет с горных лыж. Но позже перешел во фристайл, который манил спортсмена большей свободой. «В этом виде спорта можно импровизировать, самому себе выбирать и менять программу», — говорит он.

Васильеву удалось одержать победу на летнем первенстве России по горным лыжам, на котором была очень серьезная конкуренция. А после перехода во фристайл при формировании национальной команды по дисциплине «слоупстайл» на Олимпиаду в Сочи наш земляк прошел отбор и показал достойный результат. В итоге Никиту Васильева пригласили в сборную России.

«Приезжая домой после тренировочного процесса в составе национальной команды я катался с юными спортсменами Чувашии. Дима Мулендеев тогда еще маленький был, потом уже и Лана появилась. Я приезжал, катался вместе с ними, обучал их, — рассказывает Никита Васильев. — Но после нескольких травм коленей понял, что дальше продолжать спортивную карьеру не могу. Тогда я решил, что буду работать и заниматься с ребятами, и мы потихоньку росли все вместе».

После перехода на тренерский мостик Никита Васильев передавал накопленные за годы спортивной карьеры знания и опыт юным Диме Мулендееву и Лане Прусаковой — спортсмены начали заявлять о себе на всероссийских стартах. Прогресс фристайлистов из Чувашии не остался незамеченным. Однажды Никите Васильеву позвонили из штаба национальной сборной и предложили выдвинуть свою кандидатуру на должность наставника сборной. По итогам голосования наш земляк вошел в тренерский штаб российской дружины. А когда Лана Прусакова выиграла «золото» юношеских Олимпийских игр-2016 в Норвегии, Никиту Васильева назначили старшим тренером сборной России.

«Работа тренера нелегкая, но очень интересная — общаешься и со спортсменами, и с другими наставниками. Необходимо заниматься как тренерской деятельностью, так и документацией — отчетами, подготовкой к тренерским и экспертным советам», — говорит Никита Васильев.

Самая главная веха в жизни любого спортсмена и тренера — Олимпийские игры. При этом из-за пандемии коронавируса Олимпиада в столице Китая — одна из самых сложных с точки зрения организации соревнований. Прилетев в Пекин, спортсмены и тренеры сразу сдавали тесты, заселялись в гостиницу в Пекинской олимпийской деревне. И только дождавшись результатов тестирования на самоизоляции несколько дней, все могли вздохнуть спокойно.

«Хочу отметить высокий уровень организации соревнований, трасса также на высшем уровне. Просто идеально, очень-очень круто сделали, — поделился своим мнением Никита Васильев. — В организационном плане китайцы очень постарались — везде все четко, строго по расписанию, без накладок».

К сожалению, из-за затянувшейся реабилитации после травмы на главные игры четырехлетия не смогла поехать Лана Прусакова — очень большое разочарование для всей олимпийской сборной. Но здоровье дороже, а впереди еще будут соревнования. А вот Дмитрий Мулендеев не смог добрать необходимое количество очков для попадания в Пекин…

Какие стоят задачи на будущее?

«В ближайших планах на сезон — тренировочные сборы в Европе в конце февраля. Как раз в это время Лана вернется в сборную. Далее у нас будут чемпионат России, пара этапов Кубка мира в конце марта, финал Кубка России в Сочи в конце апреля. На этом мы завершим сезон. А с нового сезона Лана с Димой начнут полноценную подготовку к чемпионату мира-2023 в Грузии», — ответил Никита Васильев.