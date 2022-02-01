В Чувашии повысилось качество жизни

По итогам 2021 года республика заняла 34 место в России и 5 в ПФО по качеству жизни, переместившись на десять позиций вперед по сравнению с 2019 годом.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 годы. При расчете проанализированы 67 показателей. Учитывали занятость и рынок труда, жилищные, экологические и климатические условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса и доходов населения, освоенность территории.