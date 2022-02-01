Алатырский предприниматель оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

Конфликт интересов чреват наказанием

В прошлом году он заключил трудовой договор с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы — ведущего специалиста-эксперта отдела имущественных и земельных отношений в районной администрации. Но в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» не направил письменную информацию о трудоустройстве бывшего муниципального служащего на его последнее место работы.

По этому факту прокуратура возбудила административное дело, а после его рассмотрения суд наказал предпринимателя штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Допускаются нарушения требований законов о противодействии коррупции и при заключении контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог. К примеру, прокуратура установила, что между районной администрацией Аликовского района и индивидуальным предпринимателем, являющимся близким свойственником главы администрации района, в 2019–2021 годах заключены договоры на выполнение работ для нужд муниципального образования, а также муниципальные контракты, всего на сумму более 42 млн рублей. При этом глава администрации района меры по урегулированию возникшего у него конфликта интересов не принял, обязанность, предусмотренная федеральным законодательством, по отказу в заключении муниципальных контрактов с индивидуальным предпринимателем и уведомление о возможном конфликте интересов не исполнена.

Прокуратура внесла в адрес Собрания депутатов Аликовского района представление с требованием о привлечении главы администрации к дисциплинарной ответственности. Федеральный закон «О противодействии коррупции» факт непринятия лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по его предотвращению или урегулированию признает правонарушением, влекущим наказание, в том числе связанное с увольнением правонарушителя.