Липовый почтальон получал зарплату

Выслушала приговор 35-летняя сотрудница отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта, признанная виновной в служебном подлоге.

Ранее она занимала должность начальника отделения почтовой связи и, пользуясь полномочиями, фиктивно трудоустроила мужа почтальоном. С января по август 2020 года ему, фактически не выполнявшему каких-либо трудовых обязанностей, благодаря супруге-начальнице (фальсифицировала табели учета рабочего времени) незаконно начислялась зарплата, рассчитывался пенсионный стаж, производились отчисления в Пенсионный фонд.

Поскольку фигурантка ранее не судима, ей было инкриминировано преступление небольшой тяжести, свою вину признала, уголовное дело в отношении нее судом прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 25 тысяч рублей.