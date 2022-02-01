Бывшая сотрудница полиции признана виновной в мошенничестве и покушении на оное в особо крупном размере

Как уже сообщала «СЧ», опираясь на информацию СУ СКР по Чувашии, с апреля 2016-го по март 2017 года, пользуясь доверительными отношениями со своей знакомой, ранее состоявшей на учете в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, женщина ввела ее в заблуждение. Сообщила, что имеет родственные связи в администрации Ленинского района Чебоксар и может оказать знакомой содействие в получении квартиры. В итоге злоумышленница получила от потерпевшей и ее сына более 222 тыс. рублей, которые присвоила. А решать квартирный вопрос и не собиралась.

В 2020 году сотрудница полиции провернула аналогичную авантюру. Обманула другого знакомого, предложив ему за вознаграждение свои услуги по содействию в приобретении квартир и нежилых помещений в Чебоксарах у местного застройщика по заниженной стоимости. В итоге похитила у мужчины 1,1 млн рублей. А в октябре прошлого года попыталась таким же образом обмануть еще одного знакомого, предлагая при ее содействии приобрести аж четыре двухкомнатные квартиры в Чебоксарах по цене 3,3 млн рублей. Однако при получении денег была задержана сотрудниками УФСБ.

За все эти преступления суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к 3 годам условного лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.