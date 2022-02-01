17 февраля. Республика в событиях и лицах

1922 — в д. Актай Моргаушского района родился Евстафий Владимирович Владимиров, литературовед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР. Автор более 150 научных трудов, ряда учебников и пособий. В монографических исследованиях «В русле времени», «Обретение традиций» рассмотрены основные этапы становления реалистического творческого метода в чувашской литературе.

1928 — в Чебоксарах состоялась премьера художественного фильма «Хура юпа» (Черный столб), созданного кинотрестом «Чувашкино». Автор сценария и режиссер И.С. Максимов-Кошкинский. В главных ролях чувашские артисты — Тани Юн, П.Н. Осипов, Г.В. Парне. В фильме отражены события революции 1905-1907 годов.

Подпись к снимку: Обложка журнала «Советский экран» с кадром из фильма «Черный столб». 1928 г.

1933 — демонстрацией фильма «Златые горы» в Чебоксарах состоялось открытие первого специализированного звукового кинотеатра «Родина».

1945 — Постановлением Совнаркома СССР воинское звание генерал-полковника присвоено начальнику штаба 2-го Белорусского фронта, уроженцу г. Чебоксары А.Н. Боголюбову. 29 мая 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем в Чебоксарах названа улица, на здании бывшего высшего начального училища, где он учился, установлена мемориальная доска.