Безработных стало меньше, а занятых в бизнесе — больше

Число зарегистрированных безработных в Чувашии за год снизилось с 13,6 до 4,8 тысячи человек, а безработица сохранилась на уровне 4,3%, так же как и в целом по России. Такие данные привел вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, подводя итоги социально-экономического развития Чувашии за январь. Также, по информации ведомства, первый месяц года показал рост промышленного производства на 0,5%. Увеличился в 6,2 раза ввод жилья. В плюсе — потребительский спрос и оборот розничной торговли. Кроме того, в республике растет число занятых в малом и среднем бизнесе — в этой отрасли сейчас работают свыше 65 тысяч субъектов. Ее оборот, по оценкам за прошлый год, составил свыше 321 миллиарда рублей, уплачено налогов на сумму более 24 миллиардов рублей. Как сообщают в региональном Минэке, предприятия Чувашии продолжают наращивать объемы экспорта. За январь внешнеторговый оборот республики предварительно увеличился на 1,2% и составил 33,6 миллиона долларов США.