Сурки проснулись — весна не за горами

В минувшие выходные в зооуголке «Ковчег» после зимней спячки проснулись сурки. Как сообщили сотрудники чебоксарского детского парка имени А.Г. Николаева, это событие очень неожиданное, обычно Сема и Сима просыпаются в середине марта. Видимо, весна наступит совсем скоро. В зооуголке объяснили, что с начала года к питомцам периодически заглядывают зоотехники, что совсем не мешает суркам спать. Во время очередного визита выяснилось, что животные уже совсем бодрые. Как писала «СЧ» ранее, 2 февраля отмечался День сурка, и тогда Сема и Сима свой праздник проспали.