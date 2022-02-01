Лане Прусаковой присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»

Соответствующий приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Свое мастерство воспитанница отделения фристайла спортшколы № 2 оттачивает под руководством старшего тренера сборной России Никиты Васильева. Напомним, что за свою карьеру Лана завоевала множество наград на всероссийских и международных соревнованиях. Особенно стоит выделить «золото» юношеских Олимпийских игр и Всемирной зимней универсиады в Красноярске, а также серебряную награду чемпионата мира в Аспене в дисциплине «биг-эйр».

К сожалению, из-за долгого восстановления после травмы Лана Прусакова не смогла принять участие в Олимпиаде в Пекине, но у нее будет еще много возможностей проявить себя в предстоящих соревнованиях.