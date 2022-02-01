Препятствия не остановили Настю на пути к победе

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Представители нашей республики вернутся из города на берегу реки Миасс не с пустыми руками, а с хорошей коллекцией медалей.

Во второй соревновательный день национального первенства наши легкоатлеты завоевали три награды в беговых дисциплинах. Первое место на дистанции 2000 метров с препятствиями в условиях серьезной конкуренции заняла Анастасия Красильникова. Второе время показала представительница Псковской области Елизавета Николаева, а третье — хозяйка соревнований Елизавета Егорова, сообщили в Минспорте Чувашии.

Свою награду завоевала сестра Анастасии — Анна Красильникова. На дистанции 800 метров представительница нашей республики заняла третье место. «Золото» у Елены Акимовой из Курской области, а «серебро» — у Софии Валяевой, представляющей Московскую и Ярославскую области.

А уже в заключительный день турнира сестры Красильниковы добавили в свой актив еще по одной медали — на дистанции 1500 метров Анна заняла второе место, на мгновение опередив Анастасию, ставшую третьей. Золотую медаль завоевала Анна Минуллина из Челябинской области.

Представители сильного пола подхватили почин девушек — на дистанции 2000 метров с препятствиями бронзовую награду завоевал Александр Алексеев. Подопечный Валентина Давалова уступил только представителю Краснодарского края и Адыгеи Никите Павельеву и Андрею Мошкину из Марий Эл.