Обсуждаем работы соискателей Госпремии

Отзывы, материалы обсуждений принимаются по 25 апреля 2022 г. по адресу: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 13 эт., каб. 4, справки по телефону: 56-50-26, электронный адрес: nagrada@cap.ru.
Комиссия при Главе Чувашской Республики по Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства сообщает, что на соискание Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства 2021 года представлены следующие работы:
1) постановка балета А.П. Галкина «Дорога лебедей» («Хуркайак суле»).
Авторский коллектив:
Галкин Андрей Петрович, заведующий музыкальной частью автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр кукол» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики;
Поляков Дмитрий Сергеевич, артист балета (солист) — ведущий мастер сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, лауреат Государственной молодежной премии Чувашской Республики в области литературы, культуры и искусства;
Салимбаев Данил Вахапжанович, художественный руководитель балетной труппы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Серегина Анна Владимировна, артист балета (солист) — ведущий мастер сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, заслуженный артист Чувашской Республики;
Федоров Валентин Васильевич, главный художник автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, заслуженный художник Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства.
Выдвигающая организация: автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
2) юбилейные книжные издания «Чебоксары: город и горожане в работах художников из собрания Чувашского государственного художественного музея» (Чебоксары, ЧГХМ., 2020 — 464 с.) и «100 лет Чувашской автономии в произведениях Чувашского государственного художественного музея» (Чебоксары: ЧГХМ, 2020.-228 с: ил.).
Авторский коллектив:
Боброва Валентина Эдуардовна, хранитель графики бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Булганина Анастасия Николаевна, заведующая научно-исследовательским отделом бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Готлиб Мария Владимировна, заведующая Мемориальным музеем-квартирой М.С. Спиридонова бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Киров Алексей Геннадьевич, самозанятый;
Мартынова Анна Леонидовна, заведующая фотолабораторией отдела учета и хранения бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Выдвигающая организация: бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
3) работа «Цикл произведений живописи, посвященной Чувашии».
Автор: Данилов Анатолий Васильевич, кандидат педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».
Выдвигающая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;
4) художественно-документальный фильм «Сюда не ступит нога врага» («Ташмаи ури кунта ан пустар»).
Авторский коллектив:
Енейкин Алексей Николаевич, режиссер-сценарист отдела киностудия «Чу-вашкино» бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Галкин Артур Владимирович, главный методист отдела маркетинговой и культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Романов Евгений Николаевич, оператор по видеомонтажу отдела киностудия «Чувашкино» бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Выдвигающая организация: бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
5) документальный фильм «Герои эпохи», приуроченный к 100-летию образования Чувашской автономной области.
Автор: Максимов Александр Петрович, заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный архив современной истории Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Выдвигающая организация: бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный архив современной истории Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
6) серия научно-популярных изданий:
Ювенальев Ю.Ю. Военное искусство суваро-булгар — предков чувашей. (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2017. — 96 с.)
Ювенальев Ю.Ю. Ювелирное искусство суваро-булгар — предков чувашей. (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2018. — 128 с.)
Ювенальев Ю.Ю., Ювенальев С.Ю. Материальная и духовная культура суваро-булгар — предков чувашей. (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2019. -255 с.)
Ювенальев Ю.Ю., Ювенальев С.Ю. Этническая религия, традиционные праздники и обряды суваро-булгар — предков чувашей. (Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2020. ~ 143 е.).
Авторский коллектив:
Ювенальев Юрий Ювенальевич, заслуженный художник Чувашской Республики, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
Ювенальев Сергей Юрьевич, художник-дизайнер.
Выдвигающая организация: региональное отделение «Союз художников Чувашии» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Комиссия при Главе Чувашской Республики по Государственным премиям Чувашской Республики в области науки и техники сообщает, что на соискание Государственных премий Чувашской Республики в области науки и техники 2021 года в области гуманитарных наук представлены следующие работы:
1) монография «Край Чувашский, Край Сорминский: история и современность» (Чебоксары: Чуваш, гос. пед. ун-т, 2020. ~ 624 с).
Автор: Ефимов Лев Архипович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».
Выдвигающая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;
2) монография «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2021. — 155 с).
Авторский коллектив:
Андреев Олег Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории имени А.В. Арсентьевой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
Касимов Евгений Витальевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории факультета истории, управления и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;
Козлов Федор Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный исторический архив Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Широкова Марина Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории имени А.В. Арсентьевой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
Выдвигающая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
Приглашаем принять участие в обсуждении представленных работ.