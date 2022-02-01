Обсуждаем работы соискателей Госпремии

Отзывы, материалы обсуждений принимаются по 25 апреля 2022 г. по адре­су: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 13 эт., каб. 4, справки по телефону: 56-50-26, электронный адрес: nagrada@cap.ru.

Комиссия при Главе Чувашской Республики по Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства сообщает, что на соис­кание Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и ис­кусства 2021 года представлены следующие работы:

1) постановка балета А.П. Галкина «Дорога лебедей» («Хуркайак суле»).

Авторский коллектив:

Галкин Андрей Петрович, заведующий музыкальной частью автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр кукол» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики;

Поляков Дмитрий Сергеевич, артист балета (солист) — ведущий мастер сце­ны автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и ар­хивного дела Чувашской Республики, лауреат Государственной молодежной пре­мии Чувашской Республики в области литературы, культуры и искусства;

Салимбаев Данил Вахапжанович, художественный руководитель балетной труппы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государ­ственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национально­стей и архивного дела Чувашской Республики;

Серегина Анна Владимировна, артист балета (солист) — ведущий мастер сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государ­ственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национально­стей и архивного дела Чувашской Республики, заслуженный артист Чувашской Республики;

Федоров Валентин Васильевич, главный художник автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Ми­нистерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Рес­публики, заслуженный художник Чувашской Республики, лауреат Государствен­ной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства.

Выдвигающая организация: автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

2) юбилейные книжные издания «Чебоксары: город и горожане в работах художников из собрания Чувашского государственного художественного музея» (Чебоксары, ЧГХМ., 2020 — 464 с.) и «100 лет Чувашской автономии в произведе­ниях Чувашского государственного художественного музея» (Чебоксары: ЧГХМ, 2020.-228 с: ил.).

Авторский коллектив:

Боброва Валентина Эдуардовна, хранитель графики бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

Булганина Анастасия Николаевна, заведующая научно-исследовательским отделом бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государ­ственный художественный музей» Министерства культуры, по делам националь­ностей и архивного дела Чувашской Республики;

Готлиб Мария Владимировна, заведующая Мемориальным музеем-квартирой М.С. Спиридонова бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

Киров Алексей Геннадьевич, самозанятый;

Мартынова Анна Леонидовна, заведующая фотолабораторией отдела учета и хранения бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государ­ственный художественный музей» Министерства культуры, по делам националь­ностей и архивного дела Чувашской Республики.

Выдвигающая организация: бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

3) работа «Цикл произведений живописи, посвященной Чувашии».

Автор: Данилов Анатолий Васильевич, кандидат педагогических наук, про­фессор кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания феде­рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».

Выдвигающая организация: федеральное государственное бюджетное обра­зовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педа­гогический университет им. И.Я. Яковлева»;

4) художественно-документальный фильм «Сюда не ступит нога врага» («Ташмаи ури кунта ан пустар»).

Авторский коллектив:

Енейкин Алексей Николаевич, режиссер-сценарист отдела киностудия «Чу-вашкино» бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственная ки­ностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства куль­туры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

Галкин Артур Владимирович, главный методист отдела маркетинговой и культурно-образовательной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной до­кументации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

Романов Евгений Николаевич, оператор по видеомонтажу отдела киностудия «Чувашкино» бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Выдвигающая организация: бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

5) документальный фильм «Герои эпохи», приуроченный к 100-летию образования Чувашской автономной области.

Автор: Максимов Александр Петрович, заместитель директора по обеспече­нию сохранности и использования документов бюджетного учреждения Чуваш­ской Республики «Государственный архив современной истории Чувашской Рес­публики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

Выдвигающая организация: бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный архив современной истории Чувашской Республики» Мини­стерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Рес­публики.

6) серия научно-популярных изданий:

Ювенальев Ю.Ю. Военное искусство суваро-булгар — предков чувашей. (Че­боксары: Чуваш, кн. изд-во, 2017. — 96 с.)

Ювенальев Ю.Ю. Ювелирное искусство суваро-булгар — предков чувашей. (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2018. — 128 с.)

Ювенальев Ю.Ю., Ювенальев С.Ю. Материальная и духовная культура су­варо-булгар — предков чувашей. (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2019. -255 с.)

Ювенальев Ю.Ю., Ювенальев С.Ю. Этническая религия, традиционные праздники и обряды суваро-булгар — предков чувашей. (Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2020. ~ 143 е.).

Авторский коллектив:

Ювенальев Юрий Ювенальевич, заслуженный художник Чувашской Респуб­лики, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художни­ков России»;

Ювенальев Сергей Юрьевич, художник-дизайнер.

Выдвигающая организация: региональное отделение «Союз художников Чу­вашии» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Комиссия при Главе Чувашской Республики по Государственным премиям Чувашской Республики в области науки и техники сообщает, что на соискание Государственных премий Чувашской Республики в области науки и техники 2021 года в области гуманитарных наук представлены следующие работы:

1) монография «Край Чувашский, Край Сорминский: история и совре­менность» (Чебоксары: Чуваш, гос. пед. ун-т, 2020. ~ 624 с).

Автор: Ефимов Лев Архипович, доктор исторических наук, профессор ка­федры отечественной и всеобщей истории федерального государственного бюд­жетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государ­ственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».

Выдвигающая организация: федеральное государственное бюджетное обра­зовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педа­гогический университет им. И.Я. Яковлева»;

2) монография «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казан­ского оборонительных рубежей» (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2021. — 155 с).

Авторский коллектив:

Андреев Олег Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории имени А.В. Арсентьевой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский го­сударственный университет имени И.Н. Ульянова»;

Касимов Евгений Витальевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории факультета истории, управления и права феде­рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;

Козлов Федор Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель дирек­тора по основной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный исторический архив Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

Широкова Марина Александровна, кандидат исторических наук, доцент ка­федры отечественной истории имени А.В. Арсентьевой федерального государ­ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чу­вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Выдвигающая организация: федеральное государственное бюджетное обра­зовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный уни­верситет имени И.Н. Ульянова».

Приглашаем принять участие в обсуждении представленных работ.