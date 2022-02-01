На Чебоксарском заливе прошел третий этап чемпионата и Кубка России по автоспорту

За титул победителя состязаний «Волжский трек-2022» сразились 32 пилота из 14 регионов страны. География обширна — Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Московская, Смоленская, Брянская, Ленинградская, Воронежская, Пензенская и Самарская области, а также Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург. Состязания проходили в трех классах ледовых болидов — «1400», «1600» и «свободный», сообщили в Минспорте Чувашии.

В классе «1400» в заездах участвовало 9 машин — по результатам гонок победа в соревнованиях на счету Ильи Родкина из Воронежской области. Автогонщик обошел в турнирной таблице Артема Антонова и Георгия Антошина, представлявших Смоленскую и Московскую области, соответственно. А вот в самом многочисленном классе «1600» на старт вышло 17 болидов — из них одной машиной управлял гонщик из Чувашии Айрат Заргиров, который по итогам занял 13 место. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Михаил Симонов из Самарской области. Второе место занял представитель Марий Эл Никита Лушниченко, а третье — Евгений Ушмаев из Татарстана.

Подиум в классе «свободный» выглядел так: «золото» и «серебро» у представителей Татарстана Раиса Минниханова и Ислама Буркеева, соответственно. Бронзовую награду завоевал Степан Ануфриев из Москвы.

В командном зачете пальма первенства принадлежит спортсменам Самарской области из команды «Bragin Racing Team». На втором месте расположилась «Innostage-AG Team» из Татарстана, а на третьем — «Yuka Team» из Москвы.