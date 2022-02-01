Ранее неоднократно судимый чебоксарец попался на краже наушников

Охрана торговой точки заметила пропажу двух дорогих беспроводных наушников общей стоимостью более 15 тысяч рублей уже после ухода злоумышленника. Видеозапись с моментом кражи администрация магазина передала в полицию.

Оперативники ОП № 5 УМВД России по г. Чебоксары опознали в немолодом злоумышленнике, который спрятал товар в одежде и прошел мимо кассы, ранее неоднократно судимого местного жителя. 44-летний мужчина и раньше совершал кражи, привлекали его к уголовной ответственности и за преступления, связанные с наркотиками. В общем, надежды на то, что он «завяжет» с криминалом, практически никакой. Поэтому в отношении подозреваемого сразу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники полиции принимают меры по изъятию похищенного товара, который уголовник сдал в ломбард.