Индексацию выплат и пособий родителям и ветеранам обещают весной

Перерасчет региональных социальных выплат с учетом индексации сделают после принятия нормативных актов, сообщила на днях министр труда Чувашии Алена Елизарова журналистам.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании поставил задачу провести индексацию региональных социальных выплат. «В действующем Законе о бюджете Чувашской Республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере четырех процентов согласно прогнозным значениям. Но реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше», — озвучил тогда Олег Николаев и предложил проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией — исходя из индекса потребительских цен за прошедший период, который сложился в республике.

Как проинформировали в Минтруде Чувашии, для выполнения поручения руководителя региона в настоящее время разрабатываются проекты нормативных правовых актов. После окончания регламентных процедур будут проиндексированы ежемесячное пособие на ребенка, вознаграждение приемным родителям (опекунам (попечителям), осуществляющим опеку на возмездной основе), ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и тем, кто признан пострадавшим от политических репрессий. Планируется, что выплаты в повышенном размере жители республики начнут получать в марте-апреле этого года. Причем перерасчет будет произведен начиная с 1 февраля.

По словам Алены Елизаровой, региональные трансферты населению проиндексируют на 8,86%. Таким образом, размер индексации в Чувашии окажется даже выше, чем установленный Правительством России для федеральных социальных выплат и пособий, а это 8,4%, отметила министр.