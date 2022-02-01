Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» возглавил Анатолий Аксаков

«Критикуя, надо предлагать»

Он сменил занимавшего этот пост Игоря Молякова. Такое решение принято на партийной конференции, которая состоялась на прошлой неделе. Также были избраны Совет регионального отделения, бюро и контрольно-ревизионная комиссия.

Справедливороссы понимают, что существуют определенные сложности в реализации программных целей и задач. Но не собираются упускать свои позиции на политической карте страны. И если по федеральной повестке «Справедливая Россия» все еще оппозиционная партия, то в республике, по мнению Анатолия Аксакова, на нее в значительной степени смотрят как на первостепенную.

В этой связи, считает Анатолий Геннадьевич, для партии неважно, кто находится «у руля». Важно, чтобы ситуация в республике менялась к лучшему — строились дороги, школы, детские сады. И задача партии помогать не только строить, но и привлекать инвесторов в республику. А также поддерживать местную власть в решении тех или иных задач. В качестве примера парламентарий отметил строительство дороги, которая соединит северо-западный и новоюжный районы Чебоксар и строительство группового водовода Шемуршинского и Батыревского районов республики.

Присутствовавший на встрече Глава республики Олег Николаев обратил внимание на начало нового витка в развитии регионального отделения партии. При этом, по его мнению, следует опираться на сложившиеся принципы работы, которые помогают достигать поставленные цели. «Наши основополагающие задачи — это защищать интересы граждан, быть нужными и полезными для них. Важный принцип партии — критикуя, всегда предлагать. Мы стоим и всегда стояли на позиции конкретной и содержательной критики», — отметил руководитель региона.

Конечно же, Олег Алексеевич не мог не упомянуть о своем разговоре с Сергеем Мироновым, лидером партии «Справедливая Россия — За Правду». Он состоялся в онлайн-формате за день до региональной конференции. Глава республики, не углубляясь в подробности беседы, сделал акцент на удовлетворенности его собеседника в том, что республика развивается и это положительно сказывается на жителях региона.

Далее Олег Николаев рассказал о реализуемых в республике программах развития, в том числе о преобразовании районов в муниципальные округа, об оптимизации трудовых ресурсов и сокращении времени получения гражданами необходимых услуг благодаря реализации программы «Эффективный регион». Глава республики констатировал, что огромную поддержку в реализации всех проектов оказывает Высший экономический совет республики, сформированный два года назад и включающий большое количество экспертов в различных отраслях, имеющих колоссальный опыт работы.

…В какой-то момент партийная конференция превратилась в пресс-конференцию. Желающих задать свой вопрос руководителю региона среди делегатов было множество. Один из них касался реформы местного самоуправления, при которой районы республики будут преобразованы в муниципальные округа. «Не торопимся ли мы?» — прозвучало из зала.

Олег Николаев напомнил, что Федеральный закон устанавливает предельный срок функционирования муниципалитетов в существующем формате. «Есть общее понимание, что такая практика двухуровневых муниципальных образований неэффективна», — подчеркнул Олег Алексеевич. При этом он уверен, что плюсов от перемен будет больше, чем минусов. В частности, единый план стратегического развития и единый имущественный комплекс позволят сбалансировано развивать территорию. Нельзя исключить при этом и рост заработной платы работников муниципальных образований.