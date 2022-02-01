Планерка Главы: приют для собак, рост цен на продукты, льготы на капремонт

О ситуации с ценами на социально значимые товары на вчерашней правительственной планерке под руководством Главы республики Олега Николаева доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Инфляция в республике

в минувшем январе к декабрю 2021 года составила 1% — на общероссийском уровне. (По итогам минувшего года инфляция у нас была 8,9% — на 0,5% выше, чем в среднем по стране).

Рост цен вызван, прежде всего, увеличением цен производителей и оптовиков. Сказалось и повышение акцизов на нефтепродукты, в итоге — на ГСМ в целом. В числе глобальных факторов, по мнению министра, ослабление курса рубля, что повысило стоимость импортных товаров.

ПОРУЧЕНИЕ.

Активизировать продвижение на рынки местной сельскохозяйственной продукции в целях снижения цен на продовольствие.

Есть, правда, и подешевевшие товары — сметана, пшено, свинина, молоко, подсолнечное масло, куры охлажденные, яйца, свекла, лук… Зато подорожал хлеб ржаной. Но незначительно — на 0,2%. Это стало возможным благодаря господдержке мукомольной промышленности в виде субсидий. А вот плодоовощная продукция подскочила в цене от 6% на картофель до 27% — на помидоры. Тут сказался сезонный фактор, и такая динамика в регионе соответствует общероссийской. Подорожала и бакалейная группа товаров.

Цифра 1% составила инфляция в Чувашии в январе 2022 года

По данным министра, по высоте цен на отдельные товары регион не числится в лидерах. Но населению такое «соревнование» мало о чем говорит — что делается министерством для сдерживания цен? Ситуация еженедельно отслеживается, результаты мониторинга направляются в УФАС, а то и в прокуратуру. На днях прошло совещание с участием федеральных торговых сетей по выработке механизмов ценообразования, в том числе по ограничению торговых наценок.

Стабилизации цен способствует наличие в торговле местного продовольствия, отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Чем больше его на прилавках, тем цены ниже. В минувшем году выросли объемы в пищевой отрасли. Остаются стабильными цены на муку, прежде всего за счет финансовой поддержки. Для дальнейшей стабилизации введены ее новые виды. Организован выпуск муки из зерна резервного матфонда. Такая поддержка сохраняется и в этом году, в том числе в виде субсидий на хлебопечение.

Министр также остановился на производстве другой сельхозпродукции в части увеличения ее объемов. В том числе молока, мяса, картофеля. Глава республики нацелил на рост этих объемов, ибо своя продукция всегда дешевле.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам местных администраций взять под контроль ситуацию с бездомными животными. Прежде всего там, где имели место их нападения на людей.

В последнее время в соцсетях активизировалась тема угрозы со стороны бездомных собак. Олег Николаев подчеркнул, что вопрос, казалось бы, не глобальный, но требует серьезного внимания. В кратчайшие сроки следует принять оперативные меры и далее стабилизировать ситуацию, сведя до минимума угрозу нападения животных.

По докладу руководителя республиканской Госветслужбы Константина Викторова, на территории региона действуют необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере обращения с бездомными животными. В том числе правила предоставления соответствующих субвенций муниципалитетам. Выделенные на 2021 год из республиканского бюджета средства на эту сферу освоены лишь на 74%. На 2022 год предусмотрено 8,9 млн рублей.

В минувшем году было отловлено 1214 бездомных псов. Часть из них вылечили, часть — отмаркировали, а 269 обрели хозяев. В ряде муниципалитетов — Козловском, Красночетайском, Ибресинском, впрочем, на бродячих собак смотрят сквозь пальцы. На сегодня в республике действуют только два приюта для них — в Чебоксарах и Кугесях, этого явно мало. В Минэкономразвития представлен пакет документов на создание еще одного приюта — в Шумерле, сказал руководитель службы.

Забота о бесхозных животных лежит, в первую очередь, на местных органах власти, напомнил Глава республики. И потребовал от глав администраций взять это под строгий контроль. Олег Николаев также поддержал предложение о бесплатной стерилизации животных для льготных категорий граждан и поручил сформировать соответствующее предложение.

ПОРУЧЕНИЕ.

Максимально упростить получение компенсации по взносам за капитальный ремонт льготным категориям населения.

Такое поручение отдано министру труда и социальной защиты Алене Елизаровой. Речь идет о гражданах старше 70 и 80 лет, имеющих по федеральному закону льготы по этим взносам. Возмещение положено только собственникам жилья: при достижении 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100%. При этом речь идет именно о компенсации уже понесенных расходов на взносы. То есть сначала надо их внести, а затем получить возмещение при предоставлении заявления с паспортом в органы соцзащиты. Других документов не требуется. Сегодня это уже действует на системной основе. Олег Николаев поручил предельно упростить процедуру возмещения.