Зоопарки получили разрешение на работу

Зоопарк «Ельниковская роща» в Новочебоксарске и чебоксарский зооуголок «Ковчег» получили лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию животных. В конце прошлого года они прошли проверку Управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области, которая показала, что «живые уголки» соответствуют всем требованиям. Как объяснили в Управлении Россельхознадзора, эту процедуру должны пройти все российские цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. Без такого разрешения с 1 января 2022 года они работать не могут, а лицензия служит подтверждением того, что животные содержатся в надлежащих условиях. Как рассказали в Чебоксарском детском парке имени А.Г. Николаева, лучший показатель того, что животные чувствуют себя нормально, — регулярное пополнение. Так, за последние три года в семье краснокнижных алтайских маралов Красавчика и Ляли дважды рождались детеныши, а у черных лебедей только в прошлом году вылупились семь птенцов.