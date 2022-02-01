В Чувашии выяснили самый популярный возраст для вступления в брак

В каком возрасте в прошлом году чаще всего выходили замуж и женились жители Чувашии? Незадолго до Дня влюбленных это решили выяснить в республиканской Госслужбе по делам юстиции. Оказалось, что у мужчин самый популярный возраст вступления в брак —24-30 лет, у женщин — 21-27 лет. Всего же за прошлый год по статистике органов ЗАГС в Чувашии было создано 5582 семьи. Чаще всего свадьбы играли люди одной возрастной группы (разница — не более пяти лет). Из общего числа новобрачных 1,7% составили 18-летние невесты. А вот женихов того же возраста оказалось гораздо меньше — всего 0,3%. Но и представители старшего поколения не обходили вниманием свадебный процесс. Три невесты, например, вступили в брак в 74 года, а двое женихов — в 83.