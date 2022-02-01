«Тормозить» надо было за столом

Нетрезвый водитель при виде патрульной автомашины заехал в сугроб

Экипаж отделения ГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району решил проверить «Шкоду Фелиция», выезжавшую из населенного пункта Тузи. Водитель на требование инспекторов отреагировал неожиданным маневром: проехав перекресток, он вдруг «газанул» и свернул прямо в сугроб.

«Растерялся и перепутал педали», — пояснил местный житель. Но вряд ли дело было только в растерянности. От мужчины резко пахло спиртным, поэтому, возможно, и возникли проблемы с координацией. В довольно агрессивной форме автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него инспекторы составили материалы по статье 12.26 и 12.37 КоАП РФ — у иномарки накануне еще и вышел срок страхования. С места происшествия «Шкода» уехала на эвакуаторе на специализированную стоянку, а горе-ездока, которому грозит лишение водительских прав и крупный штраф, до дома подвезли сердобольные односельчане.