«Тормозить» надо было за столом

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Законопослушные водители реагируют на полицейскую машину спокойно, а нарушителей «заносит»... Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Нетрезвый водитель при виде патрульной автомашины заехал в сугроб

Экипаж отделения ГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району решил проверить «Шкоду Фелиция», выезжавшую из населенного пункта Тузи. Водитель на требование инспекторов отреагировал неожиданным маневром: проехав перекресток, он вдруг «газанул» и свернул прямо в сугроб.
«Растерялся и перепутал педали», — пояснил местный житель. Но вряд ли дело было только в растерянности. От мужчины резко пахло спиртным, поэтому, возможно, и возникли проблемы с координацией. В довольно агрессивной форме автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него инспекторы составили материалы по статье 12.26 и 12.37 КоАП РФ — у иномарки накануне еще и вышел срок страхования. С места происшествия «Шкода» уехала на эвакуаторе на специализированную стоянку, а горе-ездока, которому грозит лишение водительских прав и крупный штраф, до дома подвезли сердобольные односельчане.

Опубликовано: 3 февраля 2022 г.


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