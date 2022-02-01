ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

заместитель председателя Правительства РФ

«Продолжается всесторонний контроль за организацией питания и его качеством не только контрольно-надзорными органами, но и родителями учащихся, организованный

в соответствии с поручением Правительства. Согласно данным мониторинга организации питания, в прошлом году поступило более 7 тыс. обращений. Около 50% родителей полностью удовлетворены тем, как организовано питание, и его качеством. Средняя еженедельная оценка предоставления бесплатного горячего питания, согласно обращениям на портал госуслуг, за 2021 год составила 3,7, то есть осталась на уровне 2020 года. Есть еще над чем работать. Прошу и Минпросвещения России, и всех коллег из регионов внимательным образом относиться к тем обращениям, которые поступают».