В Чебоксарах открылась итоговая выставка конкурса новогодней фотооткрытки «Берега-PF2022»

Уже третий год подряд в нем принимают участие лучшие фотоклубы со всей страны.

На выставке, которая расположилась в музее фотокорреспондентов Чувашии, представлены несколько десятков снимков с городскими и природными пейзажами. Тут и горные хребты, и старинные улочки, и причудливые здания, забавные фото с людьми и животными.

Есть среди этих работ и снимок студентки Чувашского государственного института культуры и искусств Марии Чеховой, представляющей чебоксарский фотоклуб «Сад». Уже несколько лет Мария увлекается фотографией. Отдыхая у тети в деревне, девушка запечатлела корову Белку, выглядывающую из хлева. А когда посмотрела на готовый снимок, вдруг вспомнилась фраза из советского мультфильма: «Ты заходи, если что». Так и родилось название для новогодней открытки с символом уходящего года.

По словам председателя Союза фотохудожников России в Чувашии Валерия Железнякова, традиция обмениваться фотооткрытками между фотографами возникла еще в позапрошлом веке. Ныне в России новогодние фотооткрытки именуются «пээфками». Считается, что этот жанр достаточно свободный для авторского самовыражения. В нем нет никаких ограничений, кроме того, что открытка должна быть праздничной и годиться в качестве маленького новогоднего подарка.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, не-обязательно быть профессиональным фотографом и владеть специальной техникой. «Прежде всего автор должен обладать художественным видением, а сфотографировать с особым шармом можно даже на мобильный телефон», — говорит Валерий Железняков.

На выставке представлены лучшие работы российских фотохудожников в жанре новогодней поздравительной открытки 2022 года. Фото автора