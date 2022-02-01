Чебоксарские сурки проспали свой праздник

Ежегодно 2 февраля в мире отмечают необычный праздник — День сурка. По поведению животных в этот день определяют, долго ли ждать прихода весны. Но сурки Сема и Сима, обитающие в зооуголке «Ковчег», в свой официальный праздник предпочли поспать подольше. Как сообщили сотрудники чебоксарского детского парка имени А.Г. Николаева, связано это с тем, что в России живут степные сурки, для которых характерна долгая спячка. Они могут спать от трех до шести месяцев. Обычно чебоксарские сурки просыпаются в марте. Сотрудники зооуголка не будут тревожить животных до их естественного пробуждения.