Предприятия выделили в помощь медикам 30 машин с водителями

В тяжелое время подъема заболеваемости коронавирусом на помощь медикам пришли предприятия, агрегаторы такси и индивидуальные предприниматели республики. Они предоставили врачам и медсестрам три десятка машин с водителями на безвозмездной основе. Автомобили будут возить медперсонал на дом к пациентам для проведения тестирования на коронавирус и доставки лекарств. Мобилизовать автотранспорт подведомственных Минтруда Чувашии учреждений, представителей бизнеса и служб такси, напомним, было предложено на последнем заседании Оперштаба республики.