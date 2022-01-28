Диспансеризации временно отменяются

В больницах и поликлиниках республики с 31 января и до особого распоряжения отменены плановые осмотры и диспансеризации как взрослых, так и детей. Постановление было принято Главным государственным санитарным врачом по Чувашии для стабилизации эпидемиологической обстановки. Возросшая нагрузка на медиков из-за растущего числа больных ковидом не оставляет возможности для работы медицинских учреждений в обычном режиме. Поэтому вся плановая помощь пациентам в амбулаторных условиях также откладывается. Однако это не касается тех людей, состояние которых без лечения может ухудшиться. Как сообщают в Минздраве Чувашии, вся специализированная помощь, а также необходимые обследования детям будут проводиться в Республиканской детской клинической больнице, а взрослым — в Республиканской клинической больнице.